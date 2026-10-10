Η σχέση δημιουργού και ερμηνεύτριας είχε περάσει και στο παρελθόν από περιόδους έντασης.

Μια παλαιότερη εξομολόγηση της Άννας Βίσση για τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα επανέρχεται στο προσκήνιο, με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών για τα πνευματικά δικαιώματα και τη μελλοντική ερμηνεία των τραγουδιών του συνθέτη.

Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει ότι ο πρώην σύζυγός της είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να της απαγορεύσει να ερμηνεύει τις δημιουργίες του. Αφορμή τότε ήταν η προσωπική της σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο.

Η συγκεκριμένη ιστορία είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2021, όταν η Άννα Βίσση είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Ανοιχτά» της Αννίτας Πάνια και είχε αναφερθεί σε άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της σχέσης με τον Νίκο Καρβέλα.

Η σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο και η αντίδραση του Καρβέλα

Όπως είχε περιγράψει η ερμηνεύτρια, ο Νίκος Καρβέλας είχε ενοχληθεί από το γεγονός ότι εκείνη διατηρούσε σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο, ο οποίος ήταν επίσης τραγουδιστής.

Η ενόχλησή του αφορούσε κυρίως την καλλιτεχνική συνεργασία του ζευγαριού, καθώς η Βίσση και ο Λιβιεράτος ερμήνευαν μαζί ντουέτα που είχε γράψει ο ίδιος.

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Σύμφωνα με όσα είχε πει, ο συνθέτης τής είχε ζητήσει να μη μοιράζεται τη σκηνή με τον τότε σύντροφό της, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει στην προσωπική του ζωή.

Η Άννα Βίσση είχε παραδεχτεί ότι κατανοούσε εν μέρει την ενόχλησή του, καθώς τα τραγούδια που ερμήνευε με τον Λιβιεράτο αποτελούσαν δημιουργίες του Καρβέλα.

Ωστόσο, δεν είχε δεχτεί να περιορίσει τις επαγγελματικές της επιλογές.

Η διαφωνία, όπως είχε αποκαλύψει, κλιμακώθηκε όταν ο Νίκος Καρβέλας τής ανακοίνωσε ότι δεν της επέτρεπε πλέον να τραγουδά κανένα από τα κομμάτια του.

Η αντίδραση της ερμηνεύτριας ήταν χαρακτηριστική, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου της είχε την υπογραφή του πρώην συζύγου της.

«Και τι θα λέω;», είχε αναρωτηθεί, εξηγώντας ότι σχεδόν ολόκληρη η δισκογραφική της πορεία ήταν συνδεδεμένη με τις συνθέσεις του.

Όσα είχε πει μετά το 40ο λεπτό:

{https://www.youtube.com/watch?v=0XOtyYOdFFc}

Πέντε χρόνια αργότερα, η συγκεκριμένη εξομολόγηση αποκτά νέα βαρύτητα, καθώς οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται σε δημόσια διαφωνία για οικονομικά ζητήματα και δικαιώματα επί των τραγουδιών.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει ανακαλέσει από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 τη διαχείριση των δικαιωμάτων ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης των έργων του από την Αυτοδιαχείριση, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την αδειοδότησή τους.