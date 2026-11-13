Ο ερμηνευτής βρέθηκε καλεσμένος σε κυπριακή εκπομπή.

Ο Akylas βρέθηκε καλεσμένος στην κυπριακή εκπομπή «Casa de Mikel», η οποία θα προβληθεί στις 14 Νοεμβρίου, και μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα sneak peek από την εντυπωσιακή του εμφάνιση!

Ο εκρηκτικός καλλιτέχνης επέλεξε να ερμηνεύσει live το εμβληματικό «Προτιμώ» της Άννας Βίσση, δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα σε ένα πολυαγαπημένο τραγούδι.

Με το εντυπωσιακό φωνητικό του εύρος, τη χαρακτηριστική χροιά και την ερμηνευτική του δύναμη, ο Akylas αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως, πέρα από ένας χαρισματικός performer, διαθέτει μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της νέας γενιάς καλλιτεχνών!

Δείτε ένα σύντομο απόσπασμα απο τον Akyla να ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο το «Προτιμώ» της Άννας Βίσση

{https://www.instagram.com/reel/DfpuE08NY3z/}