Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Avril Lavigne ήταν στο ξενοδοχείο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες τον περασμένο Απρίλιο.

Με τρεις τρυφερές φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram, η Avril Lavigne αποκάλυψε ότι έγινε μαμά.

Η 42χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε σήμερα ότι απέκτησε μία κόρη. «Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε» έγραψε και ανάρτησε μία φωτογραφία να της κρατά το χέρι και μία να την έχει αγκαλιά.

Στην τρίτη ασπρόμαυρη φωτογραφία φαίνονται τρία ζευγάρι Vans πάνω σε ένα σκέιτ, προφανής αναφορά στον σύντροφό της, στην ίδια και τη μπέμπα της.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Avril Lavigne ήταν στο ξενοδοχείο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Ιούλιο ήταν η καλιτέχνιδα έκληξη στο after-party των νεόνυμφων Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη.

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Η τραγουδίστρια στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον τραγουδιστή των Sum 41, Ντέρικ Γουίμπλεϊ, από το 2006 ως το 2010 και τον τραγουδιστή των Nickelback, Τσαντ Κρόεγκερ από το 2013 ως το 2015.

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