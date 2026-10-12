Η ερμηνεύτρια μίλησε για την επαγγελματική της ζωή.

Μία σύντομη αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Αποστολία Ζώη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στην επαγγελματική της πορεία.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι της έχει γίνει κάποια τηλεοπτική πρόταση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν προχώρησε σε περαιτέρω λεπτομέρειες: «Η τηλεόραση με φλερτάρει πολύ καιρό και αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι που μπορώ να ανακοινώσω, αλλά υπάρχει κάτι που συζητάω πάλι στην υποκριτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Μιλώντας αρχικά για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ανέφερε ότι δεν έχει καταφέρει να συνειδητοποιήσει ακόμη τον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατό του: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη, νομίζω ότι κάποιος μας κάνει πλάκα, ότι θα σηκωθεί, ότι θα ξανά έρθει», και συνέχισε μιλώντας για τη συνεργασία τους:

«Όταν συνεργάστηκα με τον Γιώργο, συνειδητοποίησα ότι όχι απλά δεν έχει ανασφάλεια… Κουβαλάει τα δικά του σκοτάδια αλλά δεν τα βγάζει πάνω σε εσένα. Είναι πολύ σπάνιο σε αυτή τη δουλειά, είναι πολύ συγκεκριμένη οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει με αυτό τον τρόπο».

Η επαγγελματική της πορεία, η απώλεια των γονιών της και ο νέος της δίσκος

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η Αποστολία Ζώη αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική της πορεία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Φυσικά και βίωσα τον ανταγωνισμό, βίωσα και πολύ μεγάλη αδικία και ανθρώπους να σε κοιτάζουν μες στα μάτια άλλα να σου λένε, άλλα να κάνουν… Αν δεις την καλλιτεχνική μου πορεία μέχρι ένα σημείο ήμουν μέσα σε όλη την κατάσταση, τώρα αν με δεις είμαι με το ένα πόδι εκτός και το άλλο μέσα. Κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν είμαι μέσα σε καμία κλίκα, σε κανέναν κύκλωμα… Σε όλες αυτές τις παρέες που μπορεί να κινούν τα νήματα. Θα μου πεις καλό είναι αυτό; Για τη δουλειά μου όχι, για την ψυχή μου όμως είναι υπέροχο».

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Παράλληλα, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην απώλεια των γονιών της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ζήτησε τη βοήθεια ειδικού προκειμένου να την διαχειριστεί: «Έχω πάρει βοήθεια για να ‘τοποθετήσω’ την απώλεια των γονιών μου. Εκεί διαλύθηκα, οπότε ζήτησα βοήθεια και καλά έκανα. Χρειάζεται μία προσοχή γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καταρτισμένοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σωστοί καθοδηγητές».

Τέλος, η Απσοτολία Ζώη μίλησε για τον νέο της τραγούδι αποκαλύπτοντας ότι μέσα στη νέα χρονιά αναμένεται να κυκλοφορήσει και ο δίσκος της.

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