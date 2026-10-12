Νέες πληροφορίες για την κόντρα Βίσση – Καρβέλα.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο προσκήνιο μετά τη ρήξη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της ερμηνεύτριας μίλησαν στην εκπομπή «Live News», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας των δύο καλλιτεχνών.

Στις νέες δηλώσεις γίνεται λόγος για «εκβιαστική συμπεριφορά» από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα, καθώς φέρεται ο μουσικοσυνθέτης να είχε ήδη λάβει χρήματα πριν από την μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής διαμάχης για την ερμηνεία των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα από την Άννα Βίσση.

Οι νέες αποκαλύψεις από το περιβάλλον της Άννας Βίσση

Το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News» προβλήθηκαν οι νέες δηλώσεις από το περιβάλλον της ερμηνεύτριας:

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«Η πραγματικότητα είναι ότι απολύτως εκβιαστικά ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ενώ είχε ήδη λάβει περίπου 700.000 ευρώ από την εταιρεία παραγωγής σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών πριν από τη συναυλία. Πέρα από αυτά τα χρήματα, η παραγωγή κατέβαλε ως προκαταβολή και 250.000 ευρώ στην εταιρεία αυτοδιαχείρισης για τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτά φτάνουν ήδη το ένα εκατομμύριο και ζήτησε εκβιαστικά επιπλέον 1,5 εκατομμύριο».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εξελίξεις και το ρεπορτάζ της εκπομπής, το ζήτημα δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις οικονομικές απαιτήσεις του μουσικοσυνθέτη, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να τα διεκδίκησε:

«Η Άννα Βίσση δεν πήρε ούτε ευρώ. Αν ζητούσε όμορφα αυτά τα χρήματα ο Καρβέλας, ο κύριος Κούστας θα του τα έδινε, γιατί είναι γενναιόδωρος άνθρωπος και εκτιμά το έργο των δημιουργών».

«Ο κύριος Κούστας είναι καλλιτεχνική φύσης και γι’ αυτό θέλησε να ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα της επιχειρηματικότητας με το Αθηνών Αρένα. Και η εν λόγω συναυλία δεν ήταν για να βγάλει χρήματα. Ήταν για να δείξει ότι στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν μεγάλα έργα. Ό,τι και να ζητούσε ο Νίκος Καρβέλας θα το είχε. Όχι όμως με εκβιασμό».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για δικαστική διαμάχη Βίσση – Καρβέλα

Οι ίδιες πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιας δικαστικής διαμάχης προκειμένου η Άννα Βίσση να έχει το δικαίωμα να τραγουδά τις δημιουργίες που φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα:

«Το γεγονός ότι από εδώ και πέρα ο Νίκος Καρβέλας παίρνει τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του σημαίνει ότι θα ζητάει ό,τι αμοιβή θέλει. Γίνεται αμέσως ελεύθερη αγορά. Η Άννα Βίσση προς το παρόν δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάποια συναυλία και το νυχτερινό μαγαζί ήταν να ανοίξει ούτως ή άλλως πολύ αργότερα. Επομένως, δεν την βιάζει κάτι».

«Όταν όμως έρθει εκείνη η ώρα και δεν θα μπορεί να πει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, γιατί ίσως να μη της δοθεί η άδεια, τότε θα υπάρξουν και άλλοι δρόμοι. Δεν είναι όμως εύκολο και στα δικαστήρια αν πάνε, να βγει απόφαση που να λέει ‘δε θα ξαναπείς τα τραγούδια’ όταν το 90% των τραγουδιών της είναι του Νίκου Καρβέλα. Το πόσο θα πληρώσει για να τα ξαναπεί είναι το θέμα».

Τέλος, το περιβάλλον της Άννας Βίσση πρόσθεσε: «Ότι δεν θα υπήρχαν κέρδη από τη συναυλία το ξέραμε από την αρχή. Το γνώριζε και ο Καρβέλας. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι εκείνος δεν θα πληρωνόταν, όπως και πληρώθηκε. Δεν νομίζω ο Νίκος Καρβέλας να τα ‘έχει βάλει’ με την οικογένεια Κούστα. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Δε φάνηκε ποτέ αυτό το πράγμα. Πολεμάει την Άννα απλά».

«Κανένας δεν τον έβγαλε από τα πράγματα. Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι άνθρωπος που θα τον βγάλει κάποιος από τη θέση του. Η Άννα είχε πάντοτε μία τεράστια αγκαλιά για τον Καρβέλα, το ίδιο και ο Γιάννης με τη Δήμητρα Κούστα. Κανείς δεν μιλάει για το ότι η Άννα ήταν θύμα εκβιασμού. Το θέμα μας δεν είναι το 1,5 εκατομμύριο αλλά το εκβιαστικό του πράγματος. Αυτό το κάνουν άνθρωποι που θέλουν να χειραγωγούν».

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