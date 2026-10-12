Όταν η Άννα Βίσση μίλησε στην Ελένη Μενεγάκη για τη σχέση και τη συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα. Το σχόλιο της παρουσιάστρια κάτω από την ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη στο Instagram.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας είναι δύο από τα πρόσωπα που έχουν έρθει στο επίκεντρο των συζητήσεων με την κόντρα που εξελίσσεται μεταξύ τους να παίρνει νέα διάσταση.

Οι δύο καλλιτέχνες, την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη να αναλαμβάνει πλέον ο ίδιος την διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργιών του και την ΑΑΔΕ να προχωρά σε σχετικούς ελέγχους.

Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν μεταξύ τους, έχουν έρθει στη δημοσιότητα παλαιότερες συνεντεύξεις του πρώην ζευγαριού και ένα σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!».

Όταν η Άννα Βίσση μίλησε στην Ελένη Μενεγάκη για τον Νίκο Καρβέλα

Το σύντομο απόσπασμα περιλαμβάνει ένα μέρος από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η ερμηνεύτρια στην Ελένη Μενεγάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε αναφερθεί στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα μετά το διαζύγιό τους.

«Εκεί που συνεργαστήκαμε αυτός έγραφε εμπνεόμενος από εμένα και εγώ τραγουδούσα αυτά που τον είχα εμπνεύσει και ήμουν η μούσα του. Σαν πλάσματα, σύντροφοι, ήμασταν πολύ διαφορετικοί. Ζευγάρι πάψαμε να είμαστε και γι’ αυτό χαίρομαι τη φιλία μου με τον Νίκο. Γιατί για εμένα, αυτό είναι αληθινή φιλία… Να αγαπάς τον άλλον και να είσαι έτοιμος να θυσιαστείς γι’ αυτόν. Εγώ, δεν έχω κανένα ερωτικό απωθημένο από τον Καρβέλα. Ρωτάνε πολλοί ‘δεν ζήλεψες που παντρεύτηκε;’. Όχι δεν ζήλεψα, έκλαψα από χαρά γιατί πρώτον, αγαπώ τον Νίκο, δεύτερον, αγάπησα πολύ την Αννίτα, η οποία μου αρέσει τρομερά πώς τον αγαπάει τον Νίκο. Έχω μητρικά ένστικτα με τον Νίκο. Θέλω να είναι καλά, να ξέρω ότι είναι σε καλά χέρια», είχε αναφέρει η Άννα Βίσση.

Παράλληλα, η ερμηνεύτρια είχε αναφερθεί στη σχέση τους μετά το διαζύγιό τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Δεν ήταν θέμα να σωθεί ή όχι (σ.σ η σχέση τους), ήταν θέμα να σωθεί η αγάπη από αυτή την σχέση εκεί βασανιστήκαμε και εκεί θέλαμε να παραμείνουμε φίλοι και γι’ αυτό περάσαμε ό,τι περάσαμε. Είναι ένας άλλος άνθρωπος, μία άλλη προσωπικότητα... Και στη δουλειά χαθήκαμε και έπρεπε να χαθούμε γιατί αυτός ήθελε να γράψει βιβλία, ήθελε και άλλα πράγματα… Και τον είχα κουράσει, στο να μου γράφει κάθε χρόνο τις επιτυχίες μου, γιατί εντάξει το δικό μας Βίσση – Καρβέλας έχει τυπώσει πολλές επιτυχίες».

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Το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη κάτω από την ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη για την κόντρα Βίσση – Καρβέλα

Παράλληλα, μέσα από το απόσπασμα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!», προβλήθηκε το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη για την κόντρα μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια φέρεται να πρόσθεσε τη δική της οπτική κάτω από την δημοσίευση του Γιάννη Κουτράκη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… συμφωνώ τόσο πολύ και όχι μόνο τους τραγουδιστές, όλους τους καλλιτέχνες! Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν».

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