Η τοποθέτηση του Νίκου Μουτσινά για έκταση που έχει πάρει στα media η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Τη δική του άποψη εξέφρασε ο Νίκος Μουτσινάς σχετικά με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Ο γνωστός παρουσιαστής το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Νίκος Μουτσινάς αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή, εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι το κουτσομπολιό είναι κάτι που δεν τον αφορά.

Η απάντηση του Νίκου Μουτσινά για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα

Απαντώντας στα ερωτήματα των οικοδεσποτών του, ο Νίκος Μουτσινάς δήλωσε ότι επιλέγει να απέχει από τον σχολιασμό των όσων συμβαίνουν ανάμεσα στους δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό που θα σου πω είναι ότι με το που ξεκινάει η κουβέντα εγώ προσωπικά την κόβω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου πόσο να το αναλύσεις; Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ… Και για το κουτσομπολιό να το κάνω και να περάσουμε καλά και να γελάσω… Μα πόσο κουτσομπολιό να κάνω;».

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Και πρόσθεσε: «Το κουτσομπολιό, αν θυμάμαι καλά, που είμαι και λίγο μεγαλύτερος όλων το κουτσομπολιό είχε να κάνει με ένα αστείο από κάτω. Να δουλέψεις τον άλλον, να τον κοροϊδέψεις, να πεις κάτι. Εδώ το κουτσομπολιό έχει καπακώσει την ενημέρωση, έχει καταπιεί το κοινωνικό. Είναι όλα μαζί ένα ‘σέικερ’ φρικτό που είναι και δύσκαμπτο... Παιδιά, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται ένας θάνατος και μια οικονομική δυστοκία αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να ασχολούμαστε τώρα όλη η Ελλάδα με το τι συμβαίνει στην κυρία Βίσση και στον Νίκο, τον Καρβέλα πάντα. Να ‘ναι καλά οι άνθρωποι εννοώ, αλλά δηλαδή… Εντάξει παιδιά, δεν μπορώ εγώ τελικά είναι δικό μου το θέμα, μη δίνετε σημασία».

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Νίκος Μουτσινάς: «Τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνα όλη την ευθύνη των εκπομών»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Νίκος Μουτσινάς, αναφέρθηκε στην επαγγελματική του ζωή και για τον λόγο που επέλεξε να απομακρυνθεί από την παρουσίαση των καθημερινών τηλεοπτικών εκπομπών.

«Νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνα όλη την ευθύνη των εκπομπών και όταν έγραφα και έκανα και τα θεατρικά νομίζω πως ‘έγκωσα’. Νομίζω πως βρήκα τον τρόπο να μην παίρνω την επιβεβαίωση όντας η ‘απόλυτη μπαγκέτα’ που τρέχω για όλα και τα κάνω όλα. Οπότε έχω καταλάβει ότι μπορείς να περνάς ωραία και να έχεις ένα ωραίο αποτέλεσμα, χωρίς να περνάει από πάνω σου ένα φορτηγό…».

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