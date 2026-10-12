Στη Γαλλία βρίσκεται η ερμηνεύτρια μαζί με την φίλη και συνεργάτιδά της Δήμητρα Κούστα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας, με την κόντρα τους να παίρνει νέα διάσταση, την ίδια ώρα που πραγματοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι δύο καλλιτέχνες τοποθετήθηκαν δημόσια μέσω σχετικών ανακοινώσεων, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Νίκος Καρβέλας αναλαμβάνει πλέον τη διαχείριση των αδειών των δημιουργιών του που αφορούν τη ζωντανή μετάδοσή τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η απόφασή του δεν αφορά μόνο την Άννα Βίσση, αλλά και όλους τους καλλιτέχνες που επιθυμούν να ερμηνεύσουν τραγούδια του.

Στη Γαλλία για συναυλία της Σελίν Ντιόν η Άννα Βίσση

Παράλληλα, ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άννα Βίσση τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται εκτός Ελλάδος, με την είδηση να επιβεβαιώνεται το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου από την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», επιβεβαίωσε ότι η Άννα Βίσση μαζί με την φίλη και συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα βρίσκονται στο Παρίσι, με σκοπό να παρακολουθήσουν συναυλία της εμβληματικής Σελίν Ντιόν.

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Συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Γνωρίζουμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Άννα Βίσση και δεν είναι στην Ελλάδα… Δεν ξέρω αν έφυγε την επόμενη ημέρα… Η πληροφορία λοιπόν που ξέρω εγώ και έχω διασταυρώσει είναι ότι αυτή τη στιγμή η Άννα Βίσση μαζί με την κουμπάρα της και συνεργάτιδά της στην εταιρεία παραγωγής, την κα Δήμητρα Κούστα βρίσκονται στη Γαλλία, συγκεκριμένα στο Παρίσι, με αφορμή τις συναυλίες που δίνει η Σελίν Ντιόν… Η Άννα Βίσση λατρεύει τη Σελίν Ντιόν. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι ήδη εκεί από το Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, η συναυλία είναι την Τετάρτη…».

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