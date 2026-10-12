Τη δική τους απάντηση δίνουν κύκλοι της τραγουδίστριας, μετά και τα δημοσιεύματα για τις οικονομικές της δραστηριότητές.

«Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό, είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια», λένε άτομα από το περιβάλλον της Άννας Βίσση για τα δημοσιεύματα που αφορούν φορολογικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», κύκλοι της Άννας Βίσση υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό και πως όλα αυτά αποτελούν μία τυπική διαδικασία, η οποία είχε πραγματοποιηθεί και πέρυσι και πρόπερσι:

«Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία για όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Το ίδιο έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.Όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιρειών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ.Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος, όπως και κάθε προηγούμενη χρονιά, έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό».

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