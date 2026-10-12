Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στην πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογικοί έλεγχοι που αφορούν οικονομικές δραστηριότητες του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, με την ΑΑΔΕ να διευρύνει τις διασταυρώσεις και σε εταιρείες που συνδέονται με συναυλιακές παραγωγές και συναλλαγές στο εξωτερικό.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες φέρονται να εξετάζουν δηλώσεις εισοδήματος, αμοιβές, δάνεια, τραπεζικές κινήσεις, παραστατικά και υποχρεώσεις ΦΠΑ, αναζητώντας τυχόν αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και οικονομικών συναλλαγών. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στην πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών, η οποία φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την κινητοποίηση των φορολογικών Αρχών, αλλά επεκτείνονται και σε προηγούμενες χρήσεις.

Νίκος Καρβέλας: Στο επίκεντρο ποσό 850.000 ευρώ

Στην περίπτωση του Νίκου Καρβέλα, στο επίκεντρο βρίσκεται ποσό 850.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετίζεται με εκκρεμότητες που εξετάζει η φορολογική διοίκηση. Μάλιστα, ελεγκτές φέρονται να επιχείρησαν να του επιδώσουν στην κατοικία του ειδοποίηση για μη υποβολή φορολογικής δήλωσης. Η επίδοση δεν ολοκληρώθηκε λόγω της φερόμενης έντονης αντίδρασής του, ενώ το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά.

Έλεγχοι για τις συναυλίες της Άννας Βίσση σε ΟΑΚΑ και Καλλιμάρμαρο

Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων από μεγάλες συναυλίες της Άννας Βίσση, με ιδιαίτερη έμφαση στις διοργανώσεις του ΟΑΚΑ και του Καλλιμάρμαρου. Για τις τελευταίες, εταιρεία παραγωγής φέρεται να μην έχει δηλώσει ΦΠΑ περίπου 80.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία δεν ανήκει στην τραγουδίστρια και το συγκεκριμένο ποσό δεν αποτελεί προσωπική της οφειλή.

Στο επίκεντρο και οι ευρωπαϊκές συναυλίες

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις εταιρείες που συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή περιοδεία της Βίσση, με εμφανίσεις σε Ντίσελντορφ, Στουτγάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ποσά ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ για τις χρήσεις 2024-2025, καθώς και τιμολόγια εταιρειών με έδρα την Κύπρο και τη Βρετανία.