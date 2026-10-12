Το μοντέλο αποκάλυψε μετά από αρκετά χρόνια τον λόγο της ξαφνικής αποχώρησής της από τον ANT1.

Στο επίκεντρο της συζήτησης του «Happy Day» βρέθηκε η Δούκισσα Νομικού, η οποία αποκάλυψε τους λόγους αποχώρησης από το την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» του Ant1 το 2022.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της σχολίασαν τη συνέντευξη που έδωσε το μοντέλο μετά απο 4 χρόνια, με την ίδια να τονίζει:

«Tο να φεύγεις μεσούσης της σεζόν από ένα πρόγραμμα και να ξέρεις ότι αυτό θα προκαλέσει και σχόλια και να βρίσκεις τη δύναμη να μιλήσεις γι’ αυτό τρία χρόνια μετά, προφανώς παιδιά κάτι έγινε και την ενόχλησε πάρα πολύ» ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Από την πλευρά της η Τίνσα Μεσσαροπούλου σημείωσε: «Καλά, προφανώς έγινε κάτι, αλλά εγώ άλλο πράγμα αναρωτιέμαι. Διότι η Δούκισσα δεν είναι κανένα κοριτσάκι που ξεκίνησε τώρα στην τηλεόραση ή που δεν γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Άρα λοιπόν, και χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τον Γιώργο Λιάγκα, όταν πας να δουλέψεις με τον Γιώργο Λιάγκα, με τον οποίο έχεις βρεθεί κοινωνικά, τον γνωρίζεις, δεν βγήκες τώρα. Δεν ξέρεις ότι κυκλοφορεί ότι δεν θα είναι μια εύκολη συνεργασία;».

«Παιδιά στη δουλειά μας πρέπει να νιώθεις καλά για να αποδίδεις. Κοίτα αυτό το αστειάκι που είδα στον αέρα ενδεχομένως να την ενόχλησε, γιατί ήταν μια γυναίκα παντρεμένη με παιδιά. Το ότι δεν είχε το ρόλο που περίμενε δεν νομίζω ότι ήταν αιτία να πει πληγώθηκα, στεναχωρήθηκα, γροθιά στο στομάχι. Δεν ξεχνάω, είμαι σκορπίνα και έφυγα από την τηλεόραση. Αυτό δείχνει ότι κάτι χοντρό έγινε. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τρία χρόνια μετά δίνεις την πρώτη σου συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και μιλάς τόσο αυστηρά. Για να τα λέει τόσο αυστηρά παιδιά, τρία χρόνια μετά, που είναι ένα κορίτσι που δεν είναι καθόλου αποτυχημένο, δηλαδή έχει κάνει πράγματα, δεν είναι ότι έχει κολλήσει στο παρελθόν. Δεν ξέρω. Είναι σαν να έγινε κάτι χοντρό», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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Οι δηλώσεις της Δούκισσας Νομικού

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