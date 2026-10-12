Η συμμετοχή του στο «The Voice» αποτέλεσε μια προσωπική υπέρβαση.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία ξεχώρισε στο «The Voice». Ο 45χρονος Δήμος Ζορμπάς ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show, έχοντας ως κίνητρο τις τρεις κόρες του, αλλά και την επιθυμία να αποδείξει ότι, ακόμη και μετά από μια μεγάλη απώλεια, η ζωή συνεχίζεται με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Ο διαγωνιζόμενος έχασε τη σύζυγό του το 2022 και από τότε προσπαθεί να σταθεί δυνατός για τα παιδιά του. Η συμμετοχή του στο «The Voice» αποτέλεσε μια προσωπική υπέρβαση, αλλά και έναν τρόπο να στείλει το δικό του μήνυμα ελπίδας.

Η απώλεια της συζύγου του και οι κόρες του

Στο βίντεο παρουσίασής του, ο Δήμος Ζορμπάς μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον θάνατο της γυναίκας του, περιγράφοντας πώς η οικογένειά του προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά, παρά τον πόνο.

«Το 2022 έχασα τη γυναίκα μου. Από τότε η ζωή μου είναι πολύ δύσκολη, αλλά αυτό μας κάνει περισσότερο δυνατούς, με το κεφάλι ψηλά να συνεχίζουμε και ευχόμαστε η μαμά να μας βλέπει και να είναι υπερήφανη για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν έκρυψε πως οι τρεις κόρες του αποτελούν το σημαντικότερο στήριγμά του και τον λόγο για τον οποίο συνεχίζει να προσπαθεί καθημερινά.

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«Τα κορίτσια μου είναι όλη μου η ζωή, χωρίς αυτά δεν θα ήμουν εδώ. Θέλω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να δείξω στα κορίτσια μου ότι δεν το βάζουμε ποτέ κάτω», πρόσθεσε, δίνοντας το στίγμα της προσπάθειάς του.

Η ερμηνεία του τραγουδιού του Βασίλη Καρρά

Ο 45χρονος διαγωνιζόμενος επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Όταν τα χρόνια σου περάσουν» του Βασίλη Καρρά, ανεβαίνοντας στη σκηνή χωρίς να έχει, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, μουσικές γνώσεις ή κάποια ιδιαίτερη μουσική παιδεία.

Όπως εξήγησε πριν από την εμφάνισή του, το τραγούδι αποτελεί για εκείνον έναν τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων του.

«Δεν έχω μουσικές γνώσεις, δεν έχω μουσική παιδεία, μου αρέσει να τραγουδάω σε συνοικιακά μαγαζιά. Προσπαθώ να τραγουδήσω πόνο σαν τον Στέλιο Καζαντζίδη», είπε.

Η εμφάνισή του είχε ως αποτέλεσμα να γυρίσει την τελευταία στιγμή ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία να συνεχίσει στο μουσικό παιχνίδι.

«Μου άρεσε η διαύγεια της φωνής σου και θεώρησα ότι θα ήταν άδικο να μην σου δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία», ανέφερε ο coach.

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