Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιιάσει ο καιρός από τα μέσα της εβδομάδας, με έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Το φθινόπωρο επιστρέφει και πάλι και με μία δόση χειμώνα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Παρά το γεγονός οτι απομακρύνεται αυτή η πρώτη κακοκαιρία, ο καιρός θα παραμείνει άστατος με ανοίγματα και κλεισίματα για αρκετές γεωγραφικές εκτάσεις.

Από αύριο όμως, μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αρχίζει και μετατοπίζεται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Παράλληλα αναμένεται σημαντική πτώση του υδραργύρου, ακόμη και χιονοπτώσεις σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σήμερα θα παραμείνουμε σε ήπιες καιρικές συνθήκες, με εξαίρεση το ανατολικό - βορειοανατολικό Αιγαίο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα, όπου ο καιρός θα παραμείνει βαρύς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε αυτές τις περιοχές, οι συννεφιές θα συνοδεύονται από βροχές και από τοπικά ισχυρές καταιγίδες, με μία τάση να βελτιωθεί ο καιρός εκεί από το μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις, οι καιρικές συνθήκες θα είναι άστατες.

Παρά το γεγονός οτι οι καιρικές συνθήκες σήμερα, θα είναι λίγο καλύτερες, η αστάθεια του καιρού θα παραμείνει με συννεφιές και τοπικά λίγες βροχές.

Από αύριο θα οδηγηθούμε σε έντονα βροχές και ταυτόχρονα, ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικοί - βορειοδυτικοί και θα φθάνουν σε εντάσεις τα 6 μποφόρ. Στον αντίποδα στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πλέον οι θερμοκρασιακές τιμές δεν θα είναι χαμηλές. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει στα ανατολικά κα νότια, στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στον προς τα δυτικά και βόρεια, εκεί ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει του 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Από πίσω κυκλοφορεί ένα ψυχρό κύμα, με αποτέλεσμα ο καιρός να μας θυμήσει προχωρημένο Νοέμβριο ή ακόμη και Δεκέμβρη, με τις μετεωρολογικές συνθήκες που αναμένεται να εξαπλωθούν από αύριο και από βορρά προς νότο.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σήμερα στην Αττική περιμένουμε και ανοίγματα αλλά και κλεισίματα. Το μεσημέρι με απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες βροχές. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμού Κελσίου. Κατακόρυφη θα είναι η πτώση του υδραργύρου την Τετάρτη.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε περισσότερα άστατες καιρικές καταιγίδες και ανέμους. Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 23 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Tην Τετάρτη, περιμένουμε μία διαταραχή που προέρχεται από μία ψυχρή αέρια μάζα, πολικής προέλευσης, θα δημιουργήσει έντονη αστάθεια. Περιμένουμε από αύριο έντονη κακοκαιρία μέχρι περίπου και την Πέμπτη, τα κύρια χαρακτηριστικά της οποίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και θα εστιάζονται κυρίως σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Τα χιόνια σε ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας (έως και 8 βαθμούς Κελσίου), ακόμα και η πολύ θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο θα συνθέτουν το σκηνικό.

Δεν αποκλείεται να έχουμε και πλημμυρρικά επεισόδια, τα οποία θα αφορούν θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις και προς την πλευρά του Ιονίου Πελάγους, αλλά κυρίως στην πλευρά του Αιγαίου.

Περιοχές όπως η ανατολική και νότια Θεσσαλία, η περιοχή των Σποράδων, της Χαλκιδικής, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η βορειοδυτική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρρικά επεισόδια.

Την Τετάρτη, τα φαινόμενα εστιάζονται κυρίως από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά. Περιμένουμε ένα γεμάτο 48ωρο με βροχές και καταιγίδες που θα δηλώσουν το παρόν, ειδικά σε νησιά μέσα στο Αιγαίο. Η επίδραση θα είναι πιο σύντομη προς την πλευρά της δυτικής - βορειοδυτικής χώρας.

Την Πέμπτη, θα πάμε σε μία πρόσκαιρη βελτίωση. Παρ΄όλα αυτά και τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα παραμείνει άστατος και θα μας έρχονται κακοκαιρίες και έτσι ο καιρό θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα, για τις περισσότερες περιοχές και σχεδόν για ολόκληρη την εβδομάδα.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θέλει προσοχή, γιατί θα έχουμε πολλά μετεωρολογικά φαινόμενα που θα συνυπάρχουν για πολλές ώρες πάνω από τη χώρα μας.

Οι πολύ θυελλώδεις βοριάδες, οι πολύ δυνατές βροχές και καταιγίδες - κυρίως για τα ανατολικά - και η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, είναι φαινόμενα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

{Περιμένουμε ένα γεμάτο 48ωρο}