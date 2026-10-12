Η επικράτηση ψυχρότερων αέριων μαζών θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, λόγω των ισχυρών ανέμων, η αίσθηση του κρύου ενδέχεται να είναι κατά 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία.

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μετά τα φαινόμενα του Σαββατοκύριακου και την πρόσκαιρη ύφεση της Δευτέρας ο καιρός αλλάζει και νέα επιδείνωση αναμένεται από την Τρίτη (13/10), με τις βροχές να επηρεάζουν εκ νέου αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Σάκης Αρναούτογλου στην πιθανή ενίσχυση των βοριάδων την Τετάρτη (14/10) και την Πέμπτη (15/10).

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι ριπές των ανέμων στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ, προκαλώντας πιθανές δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Παράλληλα, η επικράτηση ψυχρότερων αέριων μαζών θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, λόγω των ισχυρών ανέμων, η αίσθηση του κρύου ενδέχεται να είναι κατά 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία.

Η σταδιακή βελτίωση αναμένεται από την Τετάρτη στα δυτικά, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα προβλέπεται να περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα στοιχεία για την ένταση των ανέμων χρειάζονται παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες, καθώς οι προβλέψεις ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

Σύμφωνα με το meteo, σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 στη βορειοανατολική χώρας και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Πιο αναλυτικά, σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς σε τμήματα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα της υπόλοιπης χώρας και κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 23-25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 12 έως 24-26, στη Δυτική Ελλάδα από 14 έως 22-23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 14 έως 24-26 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 22-23 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό, Ανατολικά και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές ή παροδικούς όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας, φαινόμενα που μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη, με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο τα 7 μποφόρ. Στα νότια θα επικρατήσουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενισχύοντας την αίσθηση του φθινοπώρου σε μεγάλο μέρος της χώρας.