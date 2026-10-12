Κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα περιμένουμε από την Τρίτη. Σύμφωνα με τον Αρνιακό, η θερμοκρασία θα πέσει τουλάχιστον 10 βαθμούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φθινοπωρινή κακοκαιρία, η οποία έχει φύγει ανατολικότερα σήμερα, βρίσκεται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά βορείου και του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σε αυτές τις περιοχές, ,σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό, κατά περιόδους θα έχουμε βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι με το απόγευμα κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές.

Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ, νοτιάδες, που θα γυρίσουν σε βοριάδες και η θερμοκρασία σε καλά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει μικρή πιθανότητα να βρέξει. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια και το μεσημέρι και το απόγευμα θα δούμε βροχές και η θερμοκρασία έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

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Έρχεται ψυχρή μάζα που θα ρίξει τον υδράργυρο

Από την Τρίτη και μετά περιμένουμε ψυχρή μάζα του καιρού. Μας έρχεται ψυχρή μάζα από τα βόρεια και θα ρίξει τον υδράργυρο αρκετά. Η Τρίτη θα είναι συννεφιασμένη με βροχές και καταιγίδες, σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Περιμένουμε σοβαρή υποχώρηση του υδραργύρου, δηλαδή από τους 26 βαθμούς Κελσίου που έχουμε σήμερα, θα πέσουμε στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη και μετά πάλι ο καιρός βελτιώνεται.

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