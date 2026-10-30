Κάκιστη εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό, με προβληματική επιθετική και αμυντική λειτουργία.

Ο Παναθηναϊκός στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίζοντας την ήττα με 83-68 από την Αναντολού Εφές για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Η εικόνα του «τριφυλλιού» ήταν προβληματική στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, κάνοντας συνολικά , επιπόλαιες επιθετικές επιλογές, ενώ έδειξε αδυναμία στο να περιορίσει την επιθετικότητα των γηπεδούχων κοντά στο καλάθι.

Η τουρκική ομάδα πήρε από νωρίς τον έλεγχο, με τον Ντάριο Σάριτς να κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και να συμβάλλει στο αρχικό προβάδισμα των 10 πόντων (21-11). Οι «πράσινοι» κατάφεραν να μειώσουν σε 21-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Εφές ξέφυγε ξανά, φτάνοντας στο +12 (39-27), εκμεταλλευόμενη την έλλειψη συγκέντρωσης και τα συνεχόμενα λάθη του Παναθηναϊκού. Δύο τρίποντα από τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδωσαν μια επιθετική ανάσα στο «τριφύλλι», που πήγε στα αποδυτήρια πίσω με 45-37.

Η στατιστική του πρώτου ημιχρόνου αποτύπωνε τη διαφορά στην εικόνα των δύο ομάδων. Η Εφές είχε 16/18 δίποντα (88%), 1/13 τρίποντα και 12 ασίστ για μόλις 3 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός μετρούσε 6/13 δίποντα, 6/17 τρίποντα και 10 λάθη για μόλις 6 ασίστ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κατάσταση δεν άλλαξε ουσιαστικά ούτε στην τρίτη περίοδο, με την Εφές να διατηρεί διψήφια διαφορά και να κλείνει το δεκάλεπτο στο 61-51. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να δυσκολεύεται στην κυκλοφορία της μπάλας, έχοντας φτάσει ήδη τα 16 λάθη έναντι μόλις 10 ασίστ.

Στην τελευταία περίοδο, πάντως, οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση. Με τον Ματίας Λεσόρ να δίνει ενέργεια και τον Ναν να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, πλησίασαν αρχικά στο 61-58 και στη συνέχεια στο 66-65, δημιουργώντας την αίσθηση ότι μπορούσαν να διεκδικήσουν την ανατροπή.

Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε στην Εφές. Ο Κάμερον Πέιν πήρε την κατάσταση στα χέρια του και οδήγησε τους γηπεδούχους σε ένα καθοριστικό σερί 14-0, μετατρέποντας το 66-65 σε 80-65 και βάζοντας τέλος στις ελπίδες του Παναθηναϊκού.

Με αυτή την ήττα, τη δεύτερη στις πρώτες εννέα αναμετρήσεις του (7-2), το «τριφύλλι» καλείται να προβληματιστεί κυρίως για την αμυντική του λειτουργία, την έλλειψη «καθαρού μυαλού» και την αναλογία ασίστ-λαθών.