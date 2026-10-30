Η φιλία των δύο ηθοποιών μετρά δεκαετίες, από την «Φωλιά του Κούκου» το 1975 όπου ο Ντάγκλας ήταν στην παραγωγή και ο Νίκολσον έδινε την θρυλική του ερμηνεία ως R.P. McMurphy, που του χάρισε ένα από τα τρία Όσκαρ.

Ο Μάικλ Ντάγκλας σε μία σπάνια εμφάνισή του, όπου μίλησε για τα απομνημονεύματά του «One Helluva Ride» μίλησε για τον φίλο του Τζακ Νίκολσον, τον εμβληματικό ηθοποιό που έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια.

Παραδέχτηκε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να πρωταγωνιστήσει ξανά με τον 89χρονο φίλο του αλλά «δεν δουλεύει πια. Είναι καλά, το ξέρω αυτό» είπε.

«Τον βλέπω ακόμα και είναι μια χαρά,. Είναι εκεί στο σπίτι του και γυροφέρνει με τις παντόφλες. Συμβαίνει. Το αξίζει. Καταλαβαίνω, Είναι μερικά χρόνια πιο μεγάλος από μένα αλλά τον καταλαβαίνω» είπε ο Μάικλ Ντάγκλας.

Ο Νίκολσον έχει αποσυρθεί και το κοινό πλέον σπάνια τον βλέπει. Η τελευταία του ταινία ήταν πριν από16 χρόνια, στην κωμωδία του 2010, «Ποιον από τους δύο».

Η φιλία των Ντάγκλας και Νίκολσον μετρά δεκαετίες, από την «Φωλιά του Κούκου» το 1975 όπου ο Ντάγκλας ήταν στην παραγωγή και ο Νίκολσον έδινε την θρυλική του ερμηνεία ως R.P. McMurphy, που του χάρισε ένα από τα τρία Όσκαρ που έχει κερδίσει στην καριέρα του.

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Η ταινία προτάθηκε για εννέα Όσκαρ και κέρδισε πέντε συνολικά. Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α’ ανδρικού, Α’ γυναικείου και καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου.

Η τελευταία σπάνια εμφάνιση του Νίκολσον ήταν τον Φεβρουάριο του 2025 όταν έκανε έκπληξη στον Άνταμ Σάντλερ στο «SNL50: The Anniversary Special». Πριν από αυτό είχε παρακολουθήσει τον Απρίλιο του 2023 ένα παιχνίδι των Los Angeles Lakers.

Με πληροφορίες του Independent