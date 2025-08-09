Games
Συνελήφθη ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον για ενδοοικογενειακή βία Φωτογραφία: AP Photo/Ashley Landis
Η αστυνομία του Λος Άντζελες συνέλαβε τον Σον Νόρφλιτ, τον μεγαλύτερο εγγονό του θρυλικού ηθοποιού Τζακ Νίκολσον, την Τρίτη 5 Αυγούστου, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την Sun, ο μουσικός παραγωγός και DJ, γνωστός ως Cutter Mattock, φέρεται να επιτέθηκε σε μια γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα με εγγύηση 50.000 δολαρίων ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 26 Αυγούστου.

Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες δήλωσε ότι «δεν θα δημοσιευτεί φωτογραφία σύλληψης» του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τέσσερα χρόνια.

Ο 29χρονος Σον που φέρει το όνομα Σον Νάιτ Νίκολσον είναι γιος της μεγαλύτερης κόρης του βραβευμένου ηθοποιού, Τζένιφερ Νίκολσον, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, επίσης ηθοποιό Σάντρα Νάιτ.

Η Τζένιφερ μοιράζεται τον Σον και τον 26χρονο Ντιουκ με τον Μαρκ Νόρφλι με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 1997 έως το 2003.

