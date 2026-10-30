Η κατανάλωση δυόμισι μερίδων ημερησίως για τέσσερις εβδομάδες συνδέθηκε με βελτίωση σημαντικών μεταβολικών δεικτών σε ενήλικες, σύμφωνα με μελέτη.

Οι φράουλες αποτελούν ένα από τα φρούτα που αξίζει να έχουν συχνότερα θέση στο καθημερινό μας διαιτολόγιο, χάρη στα θρεπτικά συστατικά και τις αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχουν. Μάλιστα, νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει πιθανά οφέλη τους για τη μεταβολική υγεία, καθώς η συστηματική κατανάλωσή τους συνδέθηκε με βελτίωση ορισμένων σημαντικών δεικτών, όπως η LDL («κακή») χοληστερόλη, η γλυκόζη στο αίμα και η αντίσταση στην ινσουλίνη.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients και εξέτασε την επίδραση της καθημερινής πρόσληψης φράουλας σε ενήλικες με χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου, όπως η αυξημένη συγκέντρωση λίπους στην κοιλιακή περιοχή και τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Νεβάδα στο Λας Βέγκας και του Κέντρου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα. Συμμετείχαν συνολικά 33 ενήλικες, ενώ η ερευνητική διαδικασία διήρκεσε 14 εβδομάδες.

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα

Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τρία διαφορετικά διατροφικά στάδια, στο πλαίσιο μιας τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης διασταυρούμενης μελέτης. Σε κάθε στάδιο κατανάλωναν ένα διαφορετικό ρόφημα: ένα ρόφημα ελέγχου χωρίς φράουλα, ένα με 13 γραμμάρια λυοφιλοποιημένης σκόνης φράουλας και ένα με 32 γραμμάρια της ίδιας σκόνης.

Οι δύο ποσότητες αντιστοιχούσαν περίπου σε μία και δυόμισι μερίδες φρέσκων φραουλών αντίστοιχα. Κάθε διατροφική παρέμβαση διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχοντες διατήρησαν τις συνήθεις διατροφικές τους συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους, αποφεύγοντας παράλληλα την κατανάλωση άλλων μούρων. Οι ερευνητές κατέγραψαν τις μετρήσεις στην αρχή και στο τέλος κάθε περιόδου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υψηλότερη ημερήσια πρόσληψη φράουλας συνδέθηκε με πιο αισθητές βελτιώσεις στα επίπεδα ινσουλίνης σε κατάσταση νηστείας, στην αντίσταση στην ινσουλίνη, καθώς και στο προφίλ των λιποπρωτεϊνικών σωματιδίων.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδραση που καταγράφηκε στους συμμετέχοντες με παχυσαρκία, στους οποίους παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μεταβολές στους συγκεκριμένους δείκτες.

Ποια συστατικά της φράουλας συνδέονται με τα οφέλη

Οι ερευνητές αποδίδουν τα ευρήματα στον συνδυασμό θρεπτικών και βιοδραστικών συστατικών που περιέχουν οι φράουλες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Οι φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στη ρύθμιση της γλυκόζης.

Οι φυτοστερόλες, φυτικές ενώσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των επιπέδων χοληστερόλης.

Οι πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικές ουσίες που συνδέονται με την προστασία των κυττάρων και τη μεταβολική υγεία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα συγκεκριμένα συστατικά ενδέχεται να εξηγούν τις ευνοϊκές μεταβολές που παρατηρήθηκαν στους συμμετέχοντες.

Τα ευρήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την πρόληψη του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς η αντίσταση στην ινσουλίνη και οι διαταραχές των λιπιδίων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου.

Ωστόσο, πρόκειται για μια σχετικά μικρή μελέτη, με 33 συμμετέχοντες και περιορισμένη διάρκεια παρέμβασης. Επομένως, απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα. Οι φράουλες μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από μόνες τους προλαμβάνουν ή αντιμετωπίζουν κάποια ασθένεια.