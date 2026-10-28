Η διαχείριση του σακχάρου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διατροφή, ο ύπνος, το σωματικό βάρος, το άγχος, η σωματική δραστηριότητα και η φαρμακευτική αγωγή.

Η έλλειψη χρόνου για άσκηση δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να φροντίσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας.

Μικρές αλλαγές στη διατροφή, σταθερά γεύματα, επαρκής ύπνος και σύντομα διαλείμματα κίνησης μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης, όπως αναφέρει το indianexpress.

1. Συνδυάστε τους υδατάνθρακες με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Αντί να καταναλώνετε σκέτο ψωμί, ρύζι ή πατάτες, συνδυάστε τα με πρωτεΐνη και λαχανικά. Αυγά, γιαούρτι, όσπρια, ψάρι και ξηροί καρποί μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός ισορροπημένου γεύματος. Προτιμήστε επίσης δημητριακά ολικής άλεσης και περιορίστε τα ζαχαρούχα ποτά, τα γλυκά και τα υπερεπεξεργασμένα σνακ.

2. Προσέξτε τις ποσότητες και το ωράριο των γευμάτων

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Οι μεγάλες μερίδες υδατανθράκων μπορεί να προκαλέσουν σημαντική αύξηση του σακχάρου μετά το φαγητό. Επιλέξτε μερίδες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και προσπαθήστε να διατηρείτε ένα σχετικά σταθερό πρόγραμμα γευμάτων, αποφεύγοντας το ασυνείδητο τσιμπολόγημα κατά τη διάρκεια της εργασίας.

3. Κινηθείτε λίγο μετά το φαγητό

Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε μια ολοκληρωμένη προπόνηση για να αρχίσετε να κινείστε περισσότερο. Ένας περίπατος διάρκειας 5–10 λεπτών μετά το γεύμα, λίγα σκαλοπάτια ή μικρά διαλείμματα ορθοστασίας και κίνησης κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να βοηθήσουν τους μυς να χρησιμοποιούν τη γλυκόζη για ενέργεια.

4. Μην παραμελείτε τον ύπνο και το άγχος

Ο ανεπαρκής ύπνος και το χρόνιο στρες μπορούν να επηρεάσουν τη ρύθμιση του σακχάρου. Προσπαθήστε να κοιμάστε επαρκώς, να διατηρείτε σταθερό ωράριο ύπνου και να εντάσσετε μικρά διαλείμματα χαλάρωσης στην καθημερινότητά σας.

5. Μην εγκαταλείπετε εντελώς τη σωματική δραστηριότητα

Η τακτική άσκηση βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και βοηθά τον οργανισμό να χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τη γλυκόζη. Για τους περισσότερους ενήλικες, ο γενικός στόχος είναι τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα, μαζί με ασκήσεις ενδυνάμωσης, ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση της υγείας τους.

Τι πρέπει να θυμάστε

Η διαχείριση του σακχάρου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διατροφή, ο ύπνος, το σωματικό βάρος, το άγχος, η σωματική δραστηριότητα και η φαρμακευτική αγωγή. Εάν έχετε διαβήτη ή προδιαβήτη, παρακολουθείτε τις τιμές σας και ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας. Μην αλλάζετε ή διακόπτετε τη φαρμακευτική αγωγή χωρίς ιατρική συμβουλή.

Ακόμη και μικρές, σταθερές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα πάντα από τη μία ημέρα στην άλλη· ξεκινήστε με όσα μπορείτε να εφαρμόσετε και διατηρήστε τα με συνέπεια.