Σε αναστολή ο πρόεδρος του πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, στα κάγκελα μαζί με συγκεντρωμένους.

Ένταση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας, στη Βαρσοβία, σε μια κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τουσκ και τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, σύμμαχο της προηγούμενης, εθνικιστικής, κυβέρνησης του PiS.

Την Παρασκευή τέθηκε σε αναστολή ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σβιετσκόφσκι. Κόσμος συγκεντρώθηκε για να διαμαρτυρηθεί κατά αυτής της απόφασης, έξω από το κτίριο του δικαστηρίου, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ήταν και ο ίδιος ο Σβιετσκόφσκι, ο οποίος ανεβασμένος στα κάγκελα, με ντουντούκα, υποστήριζε ότι μόνο εκείνος είναι ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές προς τους αστυνομικούς. «Όσοι είστε παρόντες, θα λογοδοτήσετε για την καταστροφή της περιουσίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Το γεγονός ότι καλύπτετε τα πρόσωπά σας δεν σημαίνει ότι δεν θα ταυτοποιηθείτε», είπε, σύμφωνα με πολωνικά ΜΜΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές της συντηρητικής αντιπολίτευσης, έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, είναι και ο ηγέτης του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι. Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μέχρι και στιγμιότυπο που κάποιος επιχειρούσε να κόψει την αλυσίδα που κρατούσε κλειστή την πύλη της περίφραξης του δικαστηρίου.

{https://x.com/clashreport/status/2116251322261361032}

Τουσκ: Καθήκον μας η αποκατάσταση του κράτους δικαίου

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, τόνισε ότι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι είναι μια δύσκολη και μερικές φορές επώδυνη διαδικασία, που απαιτεί αποφασιστική δράση.

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Έπειτα από χρόνια ανομίας υπό το PiS, αυτή είναι μια δύσκολη- και κάποιες φορές επώδυνη- διαδικασία, η οποία απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», έγραψε.

{https://x.com/donaldtusk/status/2116238502027464938}

Ο Ναβρότσκι επιστρέφει εκτάκτως στην Πολωνία

Μετά τις εξελίξεις, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, που ήταν καθ’ οδόν για τη Σενεγάλη, αποφάσισε να επιστρέψει εκτάκτως στη χώρα.

«Σε μια στιγμή όπως αυτή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω το ταξίδι μου στη Σενεγάλη. Επιστρέφω», έγραψε σε ανάρτηση.

{https://x.com/NawrockiKn/status/2116216763582972069}

Αστυνομία Βαρσοβίας: Δεν βρισκόμαστε εντός του κτιρίου του δικαστηρίου

Έπειτα από πολωνικά δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ένστολοι κατέλαβαν το Συνταγματικό Δικαστήριο, η αστυνομία της Βαρσοβίας έκανε λόγο για παραπληροφόρηση. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, τόνισε πως οι δυνάμεις της δεν βρίσκονται εντός του κτιρίου του δικαστηρίου, αλλά έχουν αναπτυχθεί σε εξωτερικό χώρο, πως οι ενέργειές της περιορίζονται αποκλειστικά στη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και ότι «δεν συνιστούν παρέμβαση στη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου».

{https://www.youtube.com/shorts/brdqsDJrB5A}

Επίσης, η αστυνομία της Βαρσοβίας αναφέρει ότι σήμερα έλαβε έγγραφο από τον γενικό εισαγγελέα, με το οποίο ζητούσε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια του δικαστηρίου, λόγω των διαδηλώσεων που γίνονται έξω από αυτό. Ακόμα, επισημαίνει ότι έλαβε επιστολή δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, που προειδοποιούσε ότι υπήρχε ενδεχόμενη απειλή για τη ζωή και την υγεία των δικαστών και του προσωπικού και κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης, για αυτό ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Τέλος, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τρία άτομα που σκαρφάλωσαν στην περίφραξη του δικαστηρίου και μπήκαν στους χώρους του.

Live εικόνα από τη Βαρσοβία

{https://www.youtube.com/watch?v=dzntyCTgJMQ}

Πολωνία: Η πολιτική κόντρα για το Συνταγματικό Δικαστήριο

Μέσα στο 2026, ο Κάρολ Ναβρότσκι έχει αρνηθεί να ορκίσει τρεις από τους έξι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου που πρότεινε το κοινοβούλιο. Επίσης, ο Μπόγκνταν Σβιετσκόφσκι αρνήθηκε να επιτρέψει σε δικαστές, εκλεγμένους από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να αναλάβουν καθήκοντα.

Πριν από δύο εβδομάδες ο Μάτσεϊ Μπέρεκ, υπουργός Εφαρμογής Κυβερνητικής Πολιτικής, ορκίστηκε νέος δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο, αφού ο διορισμός του εγκρίθηκε από την κάτω Βουλή, στην οποία η κεντροαριστερά έχει την πλειοψηφία. Όμως, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να μπει στο κτίριο του δικαστηρίου εξαιτίας συγκέντρωσης και ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας, με συνέπεια να προκληθούν επεισόδια.

Τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Μπόγκνταν Σβιετσκόφσκι αρνήθηκε να επιτρέψει στον νέο δικαστή να συμμετάσχει στη σύνθεση του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου ο οποίος τέθηκε σε αναστολή σήμερα, είναι στενός σύμμαχος του Ζμπίγκνιεβ Ζιόμπρο, υπουργού Δικαιοσύνης επί PiS. Το επιχείρημα του Σβιετσκόφσκι ήταν πως ο Μπέρεκ δεν μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα μέχρι ο πρόεδρος της χώρας να αναγνωρίσει ότι ορκίστηκε.

Ο Ναβρότσκι δεν όριζε ημερομηνία για την ορκωμοσία και ο κυβερνητικός συνασπισμός αποφάσισε να προχωρήσει, βασιζόμενος σε γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάτι που δεν αναγνώρισε ο πρόεδρος της Πολωνίας.

Με πληροφορίες από Reuters, DW, Φωτ.: EPA