Το παλαιότερο βενεδικτινό μοναστήρι της Πολωνίας φιλοξενεί ανεκτίμητους πολιτιστικούς θησαυρούς.

Έκκληση για την άμεση συγκέντρωση 1 εκατ. δολαρίων απευθύνει μια κοινότητα Βενεδικτίνων μοναχών στη νότια Πολωνία, προκειμένου να ολοκληρώσει έως τις 31 Δεκεμβρίου ένα έργο προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ιστορικής μονής της, ηλικίας 800 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μοναχές κινδυνεύουν να υποχρεωθούν να επιστρέψουν εκατομμύρια ευρώ από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έχουν λάβει.

Το παλαιότερο βενεδικτινό μοναστήρι της Πολωνίας φιλοξενεί ανεκτίμητους πολιτιστικούς θησαυρούς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι πρώτες καταγεγραμμένες μουσικές νότες πολωνικών χριστουγεννιάτικων ύμνων. Οι μοναχές που φροντίζουν αυτή την πολύτιμη κληρονομιά ζουν λιτά: καλλιεργούν ντομάτες, παρασκευάζουν μαρμελάδες και συντηρημένα τρόφιμα και φιλοξενούν επισκέπτες, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να συντηρήσουν το εκτεταμένο μοναστηριακό συγκρότημα.

«Δεν αρκεί πλέον να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τις δαπάνες μας και να στερηθούμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση μόνες μας. Πρόκειται πραγματικά για κρίση», δήλωσε η ηγουμένη, μητέρα Στεφανία Πολκόφσκα, στο OSV News.

Ένα έργο που ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό

Το Αββαείο του Αγίου Αδαλβέρτου, στο Στανιάτκι, ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα και αποτελεί το παλαιότερο γυναικείο βενεδικτινό μοναστήρι της Πολωνίας. Στους χώρους του φυλάσσονται χειρόγραφα αιώνων, θρησκευτικά έργα τέχνης, λειτουργικά άμφια και σπάνιες ιστορικές μουσικές παρτιτούρες.

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Το 2018 οι μοναχές ξεκίνησαν το φιλόδοξο έργο «Benedictine Heritage Cloisters», με στόχο τη διάσωση των συλλογών και την πρόσβαση του κοινού σε αυτές. Το σχέδιο περιλαμβάνει μουσείο, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και χώρους πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε περίπου 2,8 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων σχεδόν 1,8 εκατ. προέρχονταν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ωστόσο, κατά την κατασκευή προέκυψαν απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα, ενώ η πανδημία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 εκτόξευσαν το κόστος των υλικών και της εργασίας.

Παράλληλα, το μοναστήρι φιλοξένησε γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, το συνολικό κόστος του έργου είχε φτάσει σχεδόν τα 7,1 εκατ. δολάρια, υπερβαίνοντας κατά περισσότερο από δυόμισι φορές την αρχική εκτίμηση.

Ασφυκτική προθεσμία και κίνδυνος επιστροφής της χρηματοδότησης

Το έργο βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή του, ωστόσο απομένουν εργασίες αποπεράτωσης, εξοπλισμός του μουσείου, έπιπλα και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι μοναχές υπολόγιζαν ότι θα είχαν περιθώριο ολοκλήρωσης έως τον Φεβρουάριο ή ακόμη και τον Ιούνιο του 2027. Ωστόσο, έπειτα από επιθεώρηση τον Οκτώβριο, ενημερώθηκαν ότι η τελική προθεσμία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Εάν δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως το έργο, η κοινότητα κινδυνεύει να υποχρεωθεί να επιστρέψει την ευρωπαϊκή επιχορήγηση, ένα ποσό που αδυνατεί να καλύψει.

Την ίδια στιγμή, οι μοναχές εξακολουθούν να συντηρούν το ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα, να καλύπτουν τις δαπάνες θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος και να φροντίζουν τις ηλικιωμένες αδελφές τους.

Παρά τις δυσκολίες, η ηγουμένη δηλώνει ότι αντλεί δύναμη από την πίστη και την αλληλεγγύη των ανθρώπων. «Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι η πίστη στην ανθρώπινη καλοσύνη και στις ανοιχτές καρδιές», αναφέρει, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα υπάρξουν άνθρωποι πρόθυμοι να στηρίξουν την προσπάθειά τους.

Με πληροφορίες από osvnews.com