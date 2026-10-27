Το νέο κέντρο συντήρησης Patriot θα είναι το πρώτο εκτός ΗΠΑ.

Σε μία πολύ σημαντική κίνηση για την αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη προχωράει η Πολωνία, καθώς σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Άμυνας, Μαγκνταλένα Σομπκόβιακ-Τσαρντέτσκα, η εταιρεία Lockheed Martin που κατασκευάζει τα πυραυλικά συστήματα αναχαίτισης Patriot θα δημιουργήσει κέντρο συντήρησης,

Την είδηση ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, με βίντεο στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

{https://x.com/donaldtusk/status/2115093593333387523}

Οι πολεμικές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή έχουν εξαντλήσει σημαντικά τα αποθέματα των πυραύλων Patriot, με αποτέλεσμα οι χώρες να αναζητούν δυνατότητες συντήρησης και παραγωγής σε σημεία που είναι πλησίον σε αυτές.

«Τέσσερις χώρες διεκδικούσαν την ευρωπαϊκή έδρα αυτής της επένδυσης: εκτός από την Πολωνία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Νορβηγία. Αυτή η επιτυχία δεν ήταν δεδομένη», έγραψε η Σομπκόβιακ-Τσαρνέτσκα στο X.

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{https://x.com/magdasobkowiak/status/2115091166941020580}

Η ίδια είπε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι η αξία της επένδυσης ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο ζλότι , (στα 253,41 εκατομμύρια δολάρια) και θα χρειασθούν περίπου 12 μήνες για να τεθεί το κέντρο σε λειτουργία.

Η δημιουργία του κέντρου στην Ευρώπη θα κάνει ταχύτερη τη συντήρηση των πυραύλων απ’ ότι στο παρελθόν, όταν οι πύραυλοι έπρεπε να σταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.