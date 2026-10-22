Στόχος είναι η παραγωγή τουλάχιστον 156 F-35 ετησίως.

Στην οριστικοποίηση δεκαετούς «deal» προχώρησαν την Πέμπτη (22/10) το Πεντάγωνο των ΗΠΑ και η Lockheed Martin για την παραγωγή και προμήθεια τουλάχιστον 850 stealth μαχητικών F-35.

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η συμφωνία στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση και στον εκσυγχρονισμό του αμερικανικού στόλου των F-35 Lightning II υπόκειται στην έγκριση του Κογκρέσου, το οποίο πρέπει να εγκρίνει τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού.

Σε αντάλλαγμα για αυτή τη δεκαετή δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η Lockheed Martin θα επενδύσει τουλάχιστον επτά δισεκατομμύρια δολάρια σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τις βιομηχανικές και υλικοτεχνικές δυνατότητες του προγράμματος F-35, πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

Συνδυάζοντας τη μακροπρόθεσμη προοπτική στις παραγγελίες και την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων, «έχουμε αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σταθεροποιούμε τη βιομηχανική βάση της αμυντικής βιομηχανίας των ΗΠΑ για να παράγουμε γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας Μάικλ Π. Ντάφι.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Lockheed Martin δήλωσε ότι η συμφωνία θα εγγυηθεί έναν συνεχιζόμενο ρυθμό παραγωγής 156 αεροσκαφών ετησίως.