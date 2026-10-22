Η επιχείρηση αυτή, σε απόσταση μεγαλύτερη των 800 μιλίων από το Ισραήλ, έλαβε χώρα μόλις μία εβδομάδα πριν από τις ισραηλινές εκλογές και την ίδια ημέρα που ο αμερικανός υπουργός Άμυνας συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στην αεροπορική βάση Οβντά.

Μια ευρεία αεροπορική επιχείρηση έως τα σύνορα του Ιράν πραγματοποίησε τη Δευτέρα η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με αποκαλύψεις ισραηλινών και αμερικανικών πηγών, με το Axios να ερμηνεύει την συγκεκριμένη κίνηση ως μια σαφή προσπάθεια αποτροπής της Τεχεράνης από ενδεχόμενες επιθέσεις κατά του Ισραήλ, ενόψει των κρίσιμων εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Όπως αποκάλυψε το Axios και επιβεβαίωσε το Fox News, στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη καθώς και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Ο ισραηλινός σχηματισμός ακολούθησε μια διαδρομή που προσομοίαζε πραγματικό επιχειρησιακό πλήγμα κατά ιρανικών στόχων.

Συγκεκριμένα, διέσχισε τον εναέριο χώρο της Συρίας και του Ιράκ, πλησίασε τα ιρανικά σύνορα και στη συνέχεια άλλαξε πορεία, επιστρέφοντας στις ισραηλινές βάσεις ακριβώς πριν εισέλθει στην επικράτεια του Ιράν.

Η αεροπορική αυτή επίδειξη συνέπεσε χρονικά με τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου στην αεροπορική βάση Οβντά. Παρ' όλα αυτά, αρμόδιες πηγές διευκρίνισαν ότι η πτήση των μαχητικών δεν συνδεόταν άμεσα με την παρουσία του επικεφαλής του Πενταγώνου.

Αν και Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι περιέγραψαν την αποστολή ως μια συνήθη αποτρεπτική ενέργεια, δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους για τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Σημείωσαν χαρακτηριστικά ότι τέτοιου είδους ελιγμοί ενέχουν πάντα το ρίσκο λανθασμένων εκτιμήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν άμεση ιρανική απάντηση και να οδηγήσουν σε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

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Το Τελ Αβίβ γνώριζε εκ των προτέρων ότι τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας θα εντόπιζαν την παρουσία των μαχητικών. Για τον λόγο αυτό, είχε φροντίσει να ενημερώσει την Ουάσιγκτον πως επρόκειτο για προγραμματισμένη εκπαιδευτική άσκηση με στόχο την επίδειξη ισχύος. Ωστόσο, ορισμένοι αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι το Ισραήλ ενδεχομένως να προσδοκούσε μια ιρανική αντίδραση, η οποία θα παρείχε την κατάλληλη αφορμή για την εξαπόλυση μελλοντικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης.

Η αεροπορική αποστολή έρχεται ως συνέχεια των αποκαλύψεων του Axios για τις επαφές που είχαν στις αρχές Οκτωβρίου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο μιας νέας ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις κάλπες σε Ισραήλ και ΗΠΑ. Στο επίκεντρο εκείνων των συζητήσεων βρέθηκαν οι ανησυχίες του Νετανιάχου για στοιχεία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, τα οποία δείχνουν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του Ισραήλ καταγράφονται επιφυλάξεις από τη στρατιωτική ηγεσία. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε τον αμερικανό ομόλογό του, Νταν Κέιν, ότι μια τυχόν επανέναρξη των εχθροπραξιών αυτή τη χρονική στιγμή θα μπορούσε, λόγω των αναμενόμενων ιρανικών αντιποίνων, να οδηγήσει ακόμη και σε αναβολή των ισραηλινών εκλογών. Παράλληλα, ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι ο Ζαμίρ δεν προτίθεται να εγκρίνει καμία στρατιωτική ενέργεια χωρίς απόλυτη επιχειρησιακή αναγκαιότητα, εφόσον αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία της 27ης Οκτωβρίου.