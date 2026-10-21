Νέες απειλές του Νετανιάχου προς το Ιράν λίγο πριν από τις εκλογές.

Την προεκλογική του εκστρατεία ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχωρώντας την Τετάρτη (21/10) σε μία δήλωση η οποία εγείρει προβληματισμό για το μέλλον στη Μέση Ανατολή.

Σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στη Ντιμόνα, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος είναι η μοναδική επιλογή για να εξαλειφθεί οριστικά η απειλή της Τεχεράνης.

«Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας τρόπος για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή, μια και καλή: η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Αυτή την εντολή έδωσα στον στρατό, στη Μοσάντ και τις υπηρεσίες ασφαλείας» είπε ο Νετανιάχου

«Το ιρανικό καθεστώς δεν πήρε το μάθημα», πρόσθεσε. Ο σημερινός ανώτατος ηγέτης, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, «αποφάσισε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του», ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, «τράβηξε την περόνη της χειροβομβίδας και το Ιράν προσπαθεί και πάλι να αναπτύξει φονικές βόμβες», υποστήριξε.

«Το ιρανικό καθεστώς είναι πιο αδύναμο από ποτέ και εκτιμούμε ότι αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να το ωθήσει να λάβει τα πιο ακραία μέτρα, ακόμη και κατά του Ισραήλ. Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα καεί το Ιράν!» είπε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σε μια στρατιωτική τελετή.

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Ο Νετανιάχου λαμβάνει στη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Οκτωβρίου. Την Τρίτη (20/10) μάλιστα τον ευχαρίστησε, τονίζοντας ότι «έχουν μία αποστολή να ολοκληρώσουν», αναφερόμενος στην προεκλογική του δέσμευση να «εξαλειφθεί η ιρανική απειλή.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι δηλώσεις του Νετανιάχου για το Ιράν έχουν σκληρύνει, παράλληλα με τις απειλές του Τραμπ να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ένα άρθρο της εφημερίδας Financial Times, ο Νετανιάχου είχε διατάξει τον ισραηλινό στρατό να ξαναρχίσει τα πλήγματα εναντίον του Ιράν αυτόν τον μήνα, αλλά ο Τραμπ εμπόδισε την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν σκοπεύει να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.