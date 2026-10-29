«Κλείδωσε» η πληρωμή του Market Pass πριν από τα Χριστούγεννα. Τουλάχιστον, αυτό είπε η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου.

Καλεσμένη σε πρωινή εκπομπή του Action24 βρέθηκε η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο Market Pass για το οποίο τόνισε πως υπάρχει πρόθεση να δοθεί στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα.

Όπως ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου εκτός από τα σούπερ μάρκετ στα οποία ήταν μέχρι στιγμής γνωστό ότι θα μπορεί να γίνει χρήση των εν λόγω vouchers, αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις λαϊκές αγορές. Μάλιστα, όπως τόνισε ήδη έχουν γίνει οι σχετικές συζητήσεις με την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών.

Πρόσθεσε πως στο νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, επισήμανε ότι περίπου 190.000 νοικοκυριά θα λαμβάνουν ενίσχυση μέσω κουπονιών, με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής προϊόντων και σημείων αγοράς, από τις λαϊκές αγορές μέχρι τα μικρά παντοπωλεία. «Αντικαθιστούμε ένα σύστημα διανομής προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων, που υποχρέωνε ευάλωτους συμπολίτες μας να περιμένουν σε ουρές, με έναν τρόπο στήριξης που προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία και αξιοπρέπεια», υπογράμμισε. Το μέσο μηνιαίο ποσό υπολογίζεται στα 60 ευρώ, ωστόσο, χάρη στην αναδρομική καταβολή που εξασφαλίστηκε έπειτα από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρώτη ενίσχυση αναμένεται να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, με στόχο να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

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