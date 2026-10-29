Στις 22:00 πραγματοποιείται η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ.

Η τελευταία κλήρωση του Τζόκερ για τον Οκτώβριο πραγματοποιείται σήμερα (29/10), με χρηματικό έπαθλο 1 εκατ. ευρώ για την πρώτη κατηγορία.

Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (27/10) σημειώθηκε τζακ ποτ, όμως 10 τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία. Ποσό που θα πάρουν και όσοι κάνουν στη σημερινή κλήρωση πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: