Σε ποια περίπτωση ο σκύλος μας θα πρέπει να εξεταστεί από κτηνίατρο.

Οι σκύλοι δεν μπορούν να μας πουν πώς νιώθουν. Όμως, η Τζέινς Σάικς- καθηγήτρια Κτηνιατρικής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Ντέιβις- είναι πεπεισμένη πως ο καλύτερος φίλος μας μπορεί να βιώσει το πένθος και την κατάθλιψη με παρόμοιο τρόπο με εμάς.

Σε άρθρο της στην Washington Post, η Σάικς αναφέρει οχτώ σημάδια που θα μας κάνουν να καταλάβουμε ότι ίσως ο σκύλος μας να έχει κατάθλιψη και συμβουλεύει πότε πρέπει να απευθυνθούμε σε κτηνίατρο.

Πώς μπορώ να καταλάβω αν ο σκύλος μου έχει κατάθλιψη

Τα σημάδια της κατάθλιψης στους σκύλους είναι αρκετά παρόμοια με τα συμπτώματα των ανθρώπων, γράφει η καθηγήτρια Κτηνιατρικής. Το κατοικίδιό μας μπορεί να έχει κατάθλιψη εάν:

Αρνείται να κινηθεί

Μένει ξαπλωμένο περισσότερο από ό,τι συνήθως

Φαίνεται να ανταποκρίνεται λιγότερο στη φωνή μας ή τις εντολές μας

Κουνά λιγότερο την ουρά του.

Δείχνει λιγότερο ενθουσιασμό για το φαγητό.

Είναι «κολλημένος» πάνω μας ή σε άλλα μέλη της οικογένειας.

Πηγαινοέρχεται νευρικά ή δείχνει ανήσυχος.

Κλαψουρίζει ή αλυχτά περισσότερο από ό,τι συνήθως.

Πότε πρέπει να απευθυνθούμε σε κτηνίατρο

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι όλα αυτά τα σημάδια θα μπορούσαν να σχετίζονται με κάποιο πρόβλημα υγείας, που χρήζει θεραπείας, όπως η άνοια ή άλλες παθήσεις του εγκεφάλου, ο χρόνιος πόνος για παράδειγμα λόγω αρθρίτιδας, καρδιολογικά, αναπνευστικά, ή προβλήματα σε άλλα όργανα, υπογραμμίζει η Σάικς. Εάν ο σκύλος μας αλληλεπιδρά λιγότερο ή ανησυχούμε για τη συμπεριφορά του, το καλύτερο είναι να τον εξετάσει κτηνίατρος, τονίζει.

Κατά την επίσκεψη στον κτηνίατρο, θα πρέπει να τον ενημερώσουμε για πόσο καιρό παρατηρούμε αυτά τα σημάδια και αν υπήρξαν πρόσφατες αλλαγές, για παράδειγμα μετακόμιση, θάνατος μέλους της οικογένειας ή άλλου κατοικίδιου.

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Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να επισκεφθούμε κτηνίατρο εάν υπάρχουν άλλα συμπτώματα, για παράδειγμα αλλαγές στην όρεξη, εμετός ή διάρροια, δυσκολία στην αναπνοή ή βήχας, απώλεια βάρους, εάν ο σκύλος μας κουτσαίνει, εμφάνισε προβλήματα στο δέρμα ή τα αυτιά ή παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά, όπως να περπατά σε κύκλους, να πηγαινοέρχεται νευρικά, να κάνει σπασμωδικές κινήσεις, να κοιτάζει επίμονα τον τοίχο ή εμφανίζει σημάδια τύφλωσης.

Καλό είναι να σημειώνουμε κάθε αλλαγή καθημερινά, αν είναι δυνατόν και να καταγράφουμε σε βίντεο τις ανησυχητικές συμπεριφορές, ώστε να έχει καλύτερη εικόνα ο κτηνίατρος.

Πώς μπορώ να βοηθήσω τον σκύλο μου

Σε περίπτωση που ο κτηνίατρος δεν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα υγείας, θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα ερεθίσματα στον σκύλο, για παράδειγμα με άσκηση, βόλτες, καινούργια παιχνίδια ή λιχουδιές.

Εάν η κατάθλιψη του καλύτερου φίλου μας προκλήθηκε από την απώλεια άλλου κατοικιδίου, η Σάικς συνιστά να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να υιοθετήσουμε άλλον ένα σκύλο.