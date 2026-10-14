Η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή είναι μία από τις πιο συχνές διαταραχές παγκοσμίως. Συνδέεται με αρκετούς παράγοντες, ανάμεσά τους και τα κληρονομικά γονίδια. Πώς, όμως, επιδρά η σωματική άσκηση στα «γονίδια της κατάθλιψης»;

Είναι δυνατό η γυμναστική να επηρεάσει τη σχέση ανάμεσα στη γενετική προδιάθεση που σχετίζεται με την εμφάνιση της κατάθλιψης και στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων;

Μία νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο μελετά τη συγκεκριμένη σύνδεση και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η άσκηση ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα που παρουσιάζουν αυξημένο γενετικό κίνδυνο λόγω κληρονομικότητας.

Τι είναι η Μείζων καταθλιπτική διαταραχή; Πρόκειται για μία από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως. Η εμφάνισή της συνδέεται με πολλαπλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και η γενετική προδιάθεση, η παιδική ηλικία του ατόμου, οι δυσάρεστες εμπειρίες και ο τρόπος ζωής.

Οι ερευνητές που ανέλαβαν τη μελέτη θέλησαν να εξετάσουν εάν η σχέση ανάμεσα στον γενετικό κίνδυνο για κατάθλιψη και στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο και τη συχνότητα της σωματικής άσκησης.

Πώς συνδέεται η γυμναστική με την εμφάνιση της καταθλιπτικής συμπεριφοράς; Τι έδειξαν τα δεδομένα από το Fitbit

Σύμφωνα με τα δεδομένα του medicalxpress.com, η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από 23.517 συμμετέχοντες. Οι ερευνητές συνδύασαν γενετικές πληροφορίες, φακέλους υγείας και δεδομένα σωματικής άσκησης που είχαν καταγραφεί μέσω των συσκευών Fitbit.

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Fitbit είναι η συσκευή παρακολούθησης σωματικής δραστηριότητας και ψυχικής υγείας, που συνήθως φοριέται στον καρπό.

Συγκριμένα, εστίασαν στον ημερήσιο αριθμό βημάτων, αλλά και στον χρόνο που αφιέρωναν οι συμμετέχοντες σε μέτρια έως υψηλής έντασης σωματικής δραστηριότητας.

Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες παρείχαν δεδομένα από τις συσκευές για περίπου έναν χρόνο και έξι μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές κατάφεραν να αξιολογήσουν της συνήθειες και τις συνθήκες της σωματικής άσκησης σε βάθος χρόνου και όχι με βάση μόνο τις μετρήσεις μερικών ημερών.

Ταυτόχρονα, υπολόγισαν τον πολυγονιδιακό δείκτη κινδύνου που σχετίζεται με την εμφάνιση της κατάθλιψης, ο οποίος αποτυπώνει την επίδραση πολλών γενετικών παραλλαγών που σχετίζονται με την διαταραχή.

Περισσότερη σωματική άσκηση ηπιότερα συμπτώματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα με υψηλότερο γενετικό κίνδυνο είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν διαγνωστεί ή να λάβουν διάγνωση που να σχετίζεται με την κατάθλιψη.

Αντίθετα, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα συνδέθηκε με μικρότερη πιθανότητα προηγούμενης διάγνωσης.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα ωστόσο, αφορούσε την σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

Τα άτομα που είχαν πιο έντονη σωματική κίνηση εμφάνισαν ηπιότερα συμπτώματα καταθλιπτικής συμπεριφοράς.

Μάλιστα, αυτή η συσχέτιση ήταν πιο ισχυρή σε όσους είχαν μεγαλύτερη γενετική προδιάθεση να παρουσιάσουν συμπτώματα κατάθλιψης.

Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε τόσο στον αριθμό των καθημερινών βημάτων, όσο και στον χρόνο μέτριας ή υψηλής σωματικής άσκησης.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί, ότι οι μελετητές δεν διαπίστωσαν αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικής προδιάθεσης και σωματικής δραστηριότητας ως προς την πιθανότητα μιας θετικής σε κατάθλιψη διάγνωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει πως η σωματική άσκηση μειώνει άμεσα τη γενετική επίδραση στην κατάθλιψη.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η σωματική δραστηριότητα συνδέεται με ηπιότερα συμπτώματα, ιδιαίτερα σε άτομα που εμφανίζουν αυξημένη γονιδιακή προδιάθεση.