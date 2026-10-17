Η τελευταία βόλτα στη θάλασσα.

Θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η είδηση του θανάτου της Μιλού, της αγαπημένης σκυλίτσας που έγινε γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από τα βίντεο του Γρηγόρη Κορπίδη.

Η μικρή Τζακ Ράσελ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 16 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Γρηγόρης Κορπίδης, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τη Μιλού, η οποία αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του για 16 ολόκληρα χρόνια.

«Έφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου», έγραψε, προκαλώντας συγκίνηση στους χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια τις περιπέτειές τους.

Ο ίδιος επέλεξε να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του τετράποδη φίλη με λόγια γεμάτα αγάπη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη θάλασσα, ένα από τα μέρη που εκείνη αγαπούσε περισσότερο.

«Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου! Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν…», ανέφερε στην ανάρτησή του.

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Η τελευταία βόλτα στη θάλασσα

Λίγο πριν από τον θάνατο της Μιλού, ο Γρηγόρης Κορπίδης είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα συγκλονιστικό βίντεο, στο οποίο μιλούσε για τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Οι εξετάσεις της 16χρονης σκυλίτσας δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, με τον ιδιοκτήτη της να γνωρίζει πως πλησίαζε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού.

Παρά τον πόνο του, αποφάσισε να την πάει για ακόμη μία φορά στη θάλασσα, προσφέροντάς της μια τελευταία όμορφη στιγμή σε ένα μέρος που λάτρευε.

«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά», είχε αναφέρει συγκινημένος, εξηγώντας πως ήθελε να της χαρίσει ακόμη μία ευτυχισμένη ανάμνηση.

Η «κοντή» που κέρδισε την αγάπη χιλιάδων ανθρώπων

Η Μιλού, την οποία ο Γρηγόρης Κορπίδης αποκαλούσε χαϊδευτικά «κοντή», είχε αποκτήσει το δικό της πιστό κοινό στα social media. Με το χαρακτηριστικό της γάβγισμα, τις αντιδράσεις και τις καθημερινές της περιπέτειες, είχε καταφέρει να γίνει μία από τις πιο αγαπητές τετράποδες παρουσίες του ελληνικού διαδικτύου.

Τα βίντεο που δημοσίευε ο ιδιοκτήτης της είχαν συγκεντρώσει την αγάπη χιλιάδων χρηστών, οι οποίοι ένιωθαν πως γνώριζαν τη μικρή σκυλίτσα μέσα από τις στιγμές της καθημερινότητάς της.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης και μηνυμάτων συμπαράστασης προς τον Γρηγόρη Κορπίδη, ο οποίος αποχαιρετά όχι απλώς ένα κατοικίδιο, αλλά έναν αχώριστο σύντροφο ζωής.