Από την παραγωγή και την αποθήκη μέχρι τις πωλήσεις, τις παραγγελίες και την ιχνηλασιμότητα, το Hubin Platform φέρνει όλα τα κομμάτια της επιχείρησης σε ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Όταν μια επιχείρηση μεγαλώνει, αυξάνονται μαζί της η παραγωγή, οι παραγγελίες, οι πελάτες και τα δεδομένα. Η πρόκληση είναι όλα αυτά να λειτουργούν μαζί, απλά και αποτελεσματικά.

Για έναν Όμιλο με σημαντική παραγωγική, εμπορική και διανεμητική δραστηριότητα, όπως ο Όμιλος Υφαντή, η άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση είναι απαραίτητη. Αυτή η ανάγκη αποτέλεσε την αφετηρία της συνεργασίας με τη Hubin.

Ένα λογισμικό που συνδέει ολόκληρη την επιχείρηση.

Ο Όμιλος Υφαντή επέλεξε τη Hubin για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου λογισμικού ψηφιακού μετασχηματισμού, που συνδέει διαφορετικά συστήματα, διαδικασίες και ομάδες σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον.

Το λογισμικό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, από το ERP και την παραγωγή έως το WMS, τις πωλήσεις, την παραγγελιοληψία, την κοστολόγηση και την ιχνηλασιμότητα.

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Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έχει το WMS (Warehouse Management System), υποστηρίζοντας τη διαχείριση της αποθήκης, της διακίνησης και της ροής των προϊόντων. Παράλληλα, μέσω του SFA και του Portal Παραγγελιών, η πληροφορία μεταφέρεται άμεσα από το πεδίο και τους πελάτες προς την επιχείρηση, συνδέοντας παραγωγή, αποθήκη και διανομή.

Το νέο λογισμικό σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες και τα κενά των προηγούμενων συστημάτων, με στόχο να υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης επιχείρησης.

Από την παραγωγή μέχρι τη διανομή.

Η δραστηριότητα του Ομίλου Υφαντή περιλαμβάνει ένα ευρύ δίκτυο εμπορικών και διανεμητικών λειτουργιών, με προϊόντα που διανέμονται σε πολλές εταιρείες και σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Παράλληλα, στον Όμιλο ανήκουν εταιρείες όπως η ΝΙΚΑΣ στην Ελλάδα και η Esti Foods στη Νέα Υόρκη, ενισχύοντας την ανάγκη για ένα ενιαίο και ευέλικτο ψηφιακό περιβάλλον.

Όλα συνδεδεμένα.

Η φιλοσοφία πίσω από το λογισμικό είναι η σύνδεση των διαφορετικών λειτουργιών της επιχείρησης, ώστε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία, άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και ενιαία εικόνα της συνολικής λειτουργίας.

Η παραγωγή, η αποθήκη, οι πωλήσεις, η παραγγελιοληψία και η διανομή χρειάζεται να έχουν κοινή εικόνα και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, ενώ η διαδρομή ενός προϊόντος να μπορεί να παρακολουθείται από την παραγωγή μέχρι τη διακίνησή του.

Αυτός είναι ο ρόλος του λογισμικού της Hubin: να συνδέσει ανθρώπους, διαδικασίες και δεδομένα, δημιουργώντας μία κοινή εικόνα της λειτουργίας της επιχείρησης.

Ένα υβριδικό ψηφιακό περιβάλλον.

Οι εφαρμογές του λογισμικού λειτουργούν τόσο σε desktop και mobile περιβάλλοντα όσο και σε διαφορετικές συσκευές και λειτουργικά συστήματα, επιτρέποντας στους εργαζομένους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζονται, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τον τόπο εργασίας τους.

Μια σημαντική συνεργασία για τη Hubin.

Η συνεργασία με τον Όμιλο Υφαντή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη Hubin και έμπρακτη επιβεβαίωση της προσέγγισής της.

«Η συνεργασία με τον Όμιλο Υφαντή είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Μας δίνει τη δυνατότητα να δείξουμε στην πράξη αυτό που πιστεύουμε εδώ και χρόνια: ότι οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται απαραίτητα περισσότερα συστήματα, αλλά καλύτερα συνδεδεμένα συστήματα και μία κοινή εικόνα της λειτουργίας τους», δήλωσε ο Τάσος Τζανής, CEO και Senior Software Engineer της Hubin.

Η τεχνολογία πρέπει να κάνει τα πράγματα πιο απλά.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα ολοκληρωμένο λογισμικό ψηφιακού μετασχηματισμού μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επόμενη ημέρα μιας σύγχρονης παραγωγικής, εμπορικής και διανεμητικής επιχείρησης.

Και η επόμενη ημέρα ξεκινά όταν όλα μπορούν να λειτουργούν μαζί, εύκολα, γρήγορα και απλά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Hubin στο www.hubin.gr ή επικοινωνήστε με την ομάδα της Hubin στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .