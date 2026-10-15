Στο σημείο βρίσκεται δύναμη της Πυροσβεστικής και αναμένεται σκύλος ανίχνευσης της ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση Πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες στα Χανιά (πρώην πολεμικό Μουσείο) μετά από κατάρρευση μέρους του κτηρίου, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι πιθανόν έχουν καταπλακωθεί άστεγοι σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Με ειδικό μηχανισμό εντοπισμού ήχου στο σημείο επιχειρούν πάνω από 10 πυροσβέστες με δυο οχήματα.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, τα γεώφωνα της Πυροσβεστικής φαίνεται να μην εντόπισαν ανθρώπινο ήχο κάτω από τα συντρίμμια. Ωστοσο η επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν επιχειρήσει ο ειδικά εκπαιδευμένος σκυλος της ΕΜΑΚ που αναμένεται από το Ηράκλειο. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο με μηχανικούς του δήμου Χανίων και η Αστυνομία.

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Εικόνες από την επιχείρηση της ΕΜΑΚ

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