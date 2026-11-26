«Η Δυτική Μακεδονία δεν χρειάζεται άλλες κυβερνητικές υποσχέσεις. Χρειάζεται να σταματήσει να πληρώνει το τίμημα μιας μετάβασης που υλοποιείται χωρίς σχέδιο και έγνοια για τους ανθρώπους της», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Βίντεο με πλάνα από τη διήμερη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

«Δύο μέρες στη Δυτική Μακεδονία.

Είδα από κοντά τις πληγές μιας περιοχής που εξακολουθεί να αγωνίζεται για το μέλλον της.

Είδα αγρότες και κτηνοτρόφους που παλεύουν με το κόστος παραγωγής, εργαζόμενους που αγωνιούν για το αύριο, επαγγελματίες που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους και νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους, αλλά δυσκολεύονται να δουν προοπτική.

Έφυγα με ένα παράπονο και μια σκέψη: Δεν μπορεί να είναι αυτό το μέλλον που αξίζει σε έναν τόπο που για δεκαετίες αποτέλεσε ενεργειακή γεννήτρια της χώρας μας.

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Η βίαιη απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο, η παραγωγική εγκατάλειψη και η απουσία πραγματικών ευκαιριών είναι το αποτύπωμα συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών.

Η πραγματικότητα μετριέται στις θέσεις εργασίας που χάθηκαν, στις επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν, στους νέους που αναγκάζονται να φύγουν», αναφέρει στην ανάρτησή του ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«Η Δυτική Μακεδονία δεν χρειάζεται άλλες κυβερνητικές υποσχέσεις. Χρειάζεται να σταματήσει να πληρώνει το τίμημα μιας μετάβασης που υλοποιείται χωρίς σχέδιο και έγνοια για τους ανθρώπους της.

Η Δυτική Μακεδονία δεν είναι μια χαμένη υπόθεση. Είναι μια μεγάλη ευθύνη. Και το μέλλον της δεν μπορεί να αφεθεί άλλο στην τύχη του».

{https://www.facebook.com/reel/1682983536540650}