Η επιλογή των λέξεων, οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί και το ύφος των ανακοινώσεων του ΠΑΣΟΚ κατά της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα αναδεικνύουν τις πολεμικές διαθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Δύο ανακοινώσεις της Χαριλάου Τρικούπη, μία τοποθέτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, και μία βιντεοσκοπημένη παρέμβαση του Παναγιώτη Δουδωνή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα μέσα σε μία ημέρα, με αποδέκτη την ΕΛΑΣ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο μέτωπο που άνοιξε η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, με αφορμή δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε χθες να στρέψει και τα δικά της πυρά προς την ίδια κατεύθυνση, ανεβάζοντας μάλιστα κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Είχε προηγηθεί, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η σκληρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση των funds και των κόκκινων δανείων, με τη Χαριλάου Τρικούπη να αποκαλεί για δεύτερη φορά τον πρώην πρωθυπουργό ως «Mr Funds».

Και όλα αυτά την ώρα που το ΠΑΣΟΚ διαβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία ότι πολιτικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και απορρίπτει τις αιτιάσεις περί τοξικότητας απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αρκεί μια ανάγνωση των δύο κεντρικών ανακοινώσεων του ΠΑΣΟΚ – και όχι ανακοινώσεων κάποιου τομέα του κόμματος –, εκ των οποίων η δεύτερη εκδόθηκε σε απάντηση ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ, για να διαπιστώσει κανείς ότι η αντιπαράθεση δεν εξαντλείται στα ερωτήματα για τις συμβάσεις εταιρειών του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ.

Η επιλογή των λέξεων, οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί, αλλά και η διατύπωση κατηγοριών σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα που δεν συνδέονται με την υπόθεση Χατζηγιαννάκη αναδεικνύουν τις πολεμικές διαθέσεις του ΠΑΣΟΚ.

Εκφράσεις όπως «πολιτικές αλητείες», «δήθεν αδιάφθορος», «πρόθυμα εξαπτέρυγα», «ΙΧ κόμμα», αλλά και η αναφορά σε «ανέξοδους λεονταρισμούς», αποτυπώνουν την ένταση της αντιπαράθεσης, την ώρα που η Χαριλάου Τρικούπη απορρίπτει τις κατηγορίες περί τοξικότητας.

Η αιχμή της ΕΛΑΣ για τη στάση του ΠΑΣΟΚ

Στην ταυτόχρονη επίθεση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα η ΕΛΑΣ στη μεσημεριανή ανακοίνωσή της, υπενθυμίζοντας μάλιστα την περίπτωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, βουλευτή του ίδιου του ΠΑΣΟΚ.

«Αν όμως οι προθέσεις του συστήματος Μητσοτάκη είναι φανερές, ερωτηματικά υπάρχουν για την προθυμία του ΠΑΣΟΚ να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς. Μια λάσπη που χτες αφορούσε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, σήμερα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη και αύριο όποιον άλλον αισθανθούν ότι απειλεί τις μέρες της αφθονίας του συστήματος Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ.

Έθεσε, δε, ένα ευρύτερο πολιτικό ερώτημα, απευθυνόμενη προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Υπάρχει, άραγε, πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς, κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης;».

Η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε λίγες ώρες αργότερα, τοποθετώντας τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ στο ίδιο κάδρο, κάνοντας λόγο για «δύο διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας» και επεκτείνοντας την επίθεσή της στον Αλέξη Τσίπρα σε ζητήματα πέραν της υπόθεσης Χατζηγιαννάκη.

Έξι μήνες μακριά από τη δεύτερη θέση

Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς έξι μήνες από την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο. Έξι μήνες κατά τους οποίους το ΠΑΣΟΚ παραμένει δημοσκοπικά στην τρίτη θέση (πλην κάποιων εξαιρέσεων, αρκετό καιρό πριν, που το έδειξαν και τέταρτο, μετά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που πλέον έχει «ξεφουσκώσει»), χωρίς να έχει καταφέρει ούτε σε μία δημοσκόπηση να ανακτήσει τη δεύτερη.

Υπό αυτό το πρίσμα αποκτά πρόσθετη πολιτική σημασία όχι μόνο η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την ΕΛΑΣ, αλλά και η αμφισβήτηση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ του ρόλου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σύστημα.

Ενδεικτική είναι η χθεσινή τοποθέτηση του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος, αμφισβητώντας ότι η ΕΛΑΣ αποτελεί πόλο του πολιτικού συστήματος, υποστήριξε: «Είναι ένα προσωπικό κόμμα. Είχε μία ορατότητα στην αρχή. Τώρα ξεφουσκώνει».

Εάν, ωστόσο, στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πράγματι ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «ξεφουσκώνει» και δεν συνιστά διακριτό πολιτικό πόλο, τότε εύλογα τίθεται το ερώτημα: Γιατί αφιερώνουν τόσο μεγάλο μέρος της πολιτικής τους επιχειρηματολογίας στην αντιπαράθεση μαζί του και, κυρίως, γιατί επιλέγουν αυτούς τους τόνους;

ΠΑΣΟΚ: Η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο

«Το νούμερο 2 του κόμματος ΕΛΑΣ και δεξί χέρι του κ. Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης πρωταγωνιστεί σύμφωνα με δημοσίευμα των Παραπολιτικών σε σειρά στημένων διαδικασιών ανάθεσης έργων του Δήμου Στυλίδας.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, εμφανίζεται να είναι συνέταιρος σε εταιρεία με τον μέχρι πρότινος προφυλακισμένο Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος αναθέτει σε άλλες εταιρείες του συνεταίρου του Χατζηγιαννάκη έργα χωρίς διαγωνισμό και με ελάχιστη έκπτωση, βάσει του δημοσιεύματος», ανέφερε σε χθεσινή του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας:

«Από το στημένο αλισβερίσι με το δημόσιο χρήμα οι εταιρείες του νούμερο 2 της ΕΛΑΣ πήραν 752.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο.

Τι έχει να πει ο νούμερο 1 της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γραμματέα του με βορά τα χρήματα των φορολογουμένων, που όπως ο κ. Χατζηγιαννάκης αποκάλυψε σε συνέντευξη του χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ στεγάζοντας υπηρεσίες του κόμματος στα γραφεία εταιρείας του;

Τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη της ΕΛΑΣ κρύβονται όταν η συζήτηση πάει στη χρηματοδότηση του κόμματος τους.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις τριγωνικές σχέσεις που αποκαλύπτονται.

Ο κ. Τσίπρας, που κομίζει το δήθεν νέο και διαφορετικό απέναντι στο πάρτι αναθέσεων και διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας, στεγάζει υποδομές του κόμματος με χρήματα απευθείας αναθέσεων.

Η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid02VSHyrfphUJH49HqWrbeaWU6rcyLdQwtHrpnKhzUkXeBuzZaGewjKwctKYzvYnR2dl}

Τσουκαλάς: Καμία τοξικότητα προς τον κ. Τσίπρα

«Δεν υπάρχει καμία μεροληψία στη στάση μας», ξεκαθάρισε και διατύπωσε ως παράδειγμα τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα των funds που «μάλιστα μας κατηγορούσαν ότι είμαστε τοξικοί προς τον κ. Τσίπρα. Καμία τοξικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε όσα συνέβησαν με την έλευση των funds», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και συνέχισε: «Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Η ΕΛΑΣ δεν είναι πόλος στο πολιτικό σύστημα. Δεν έχει πρόσημο. Οι πόλοι είναι Νέα Δημοκρατία – ελίτ – ολιγοπώλια και ΠΑΣΟΚ – μεγάλη κοινωνική συμμαχία της πλειοψηφίας. Ο κ. Τσίπρας στα μισά συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς είναι λοιπόν πόλος; Η γνώμη μου είναι ότι αυτήν τη στιγμή οι πόλοι του πολιτικού συστήματος είναι δύο – ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί πόλο. Είναι ένα προσωπικό κόμμα. Είχε μία ορατότητα στην αρχή. Τώρα ξεφουσκώνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn42olfds59t?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΑΣΟΚ προς ΕΛΑΣ: Με πολιτικές αλητείες δεν θα βγείτε από τα αδιέξοδα σας

«Το κόμμα ΕΛΑΣ περιέπεσε σε βαθύ εκνευρισμό, καθώς όπως προκύπτει από την ανακοίνωση τους δεν υπάρχουν απαντήσεις για τις στημένες διαδικασίες ανάθεσης έργων που ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ έλαβε από τον συνέταιρο του, Δήμαρχο Στυλίδας.

Ο νούμερο 2 και υπαρχηγός του κ. Τσίπρα ανέλαβε έργα με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με δήθεν επίκληση του κατεπείγοντος και με ελάχιστη έκπτωση.

Πέρα από νεύρα, έχει απάντηση η ΕΛΑΣ για τις χρηματοδοτήσεις και παραχωρήσεις γραφείων του κ. Χατζηγιαννάκη προς το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα;», ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

«Όπως καταγγέλλεται στο δημοσίευμα, η ΕΛΑΣ στεγάζεται με χρήματα των φορολογουμένων που προκύπτουν από απευθείας ανάθεση σε εταιρείες, που μετά παραχωρούν χώρους στο κόμμα.

Μάλιστα ο κ. Χατζηγιαννάκης σε σημερινή συνέντευξη παραδέχτηκε ότι ήξερε ότι αυτή η παραχώρηση είναι παράνομη και είναι πλήρως ενήμερος και ο κ. Τσίπρας. Η νομοθεσία δεν είναι και δεν θα γίνει κουρελόχαρτο.

Η ΕΛΑΣ συνεπώς ας αφήσει τους ανεξοδους λεονταρισμούς και ας αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης της κομματικής της δραστηριότητας. Και μια συμβουλή: Με πολιτικές αλητείες δεν θα βγείτε από τα αδιέξοδα σας. Οι σημερινές αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν τις ομοιότητες σας με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη.

Κύριε Τσίπρα, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος ήταν πίσω από κάθε επίθεση λάσπης και κατασυκοφάντησης στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζουμε ποιες οργάνωσε το δυσώδες σύστημα πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου και ποιες οργανώσατε εσείς και τα πρόθυμα εξαπτέρυγα σας.Στην ίντριγκα και στα παρασκήνια είστε πρωταθλητής.

Η μάχη των επόμενων εκλογών δεν θα κριθεί στο ζύγι δύο διεφθαρμένων συστημάτων εξουσίας, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα.

Οι πολίτες θα κρίνουν ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Και σε αυτά έχετε περάσει κάτω από τη βάση και εσείς και ο κ. Μητσοτάκης», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid02BeUb7s62EXcnL9kprHeVtkFHDPwRdKoTL3S63TAPLPEwNM7ZiXYUSgo5YhLJeBsSl}

Δουδωνής: Παράνομα γραφεία για το κόμμα Τσίπρα, αφειδως δημόσιο χρήμα για το νο 2 του

Σε βίντεο-ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής παρέθεσε τα εξής στοιχεία για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη:

«Παράνομα γραφεία για το κόμμα, αφειδώς δημόσιο χρήμα για το νούμερο 2 του κόμματος, τον γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο Δήμαρχος Στυλίδας και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι συνέταιροι στην εταιρεία AC CONSTRUCTIONS. Από τον συνέταιρό του, τον Δήμαρχο, οι εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη, η ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ και η 3C+P, πήραν συμβάσεις 750.000 ευρώ. Οι δύο από τις τρεις χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, με επίκληση του κατεπείγοντος.

Στην Αγία Μαρίνα ο Δήμαρχος κάλεσε σε διαγωνισμό και τις δύο εταιρείες του συνεταίρου του. Στις 7:31 κατέθεσε η ΝΗΣΩΝ, στις 7:53 η 3C+P. Οι εγγυητικές τους από την ίδια ασφαλιστική, την ίδια μέρα, με διαδοχικούς αριθμούς. Κέρδισε η ΝΗΣΩΝ, με έκπτωση 1,59%.

Στις Ραχές ο μόνος ανταγωνιστής της 3C+P ήταν η ΜΕΤΑΚΟΝ, η μητρική της ΝΗΣΩΝ. Στις 9:20 κατέθεσε η 3C+P, στις 9:22 κατέθεσε η ΜΕΤΑΚΟΝ. Τέσσερις μήνες μετά η ΝΗΣΩΝ πέρασε στον Χατζηγιαννάκη.

Σε δεκαέξι μήνες η ΝΗΣΩΝ και η 3C+P υπέγραψαν συμβάσεις 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε 11 μήνες έχουν εισπράξει 1,6 εκατομμύρια από το ταμείο. Η ΝΗΣΩΝ δεν είχε ούτε ένα ευρώ έσοδα για τρία χρόνια.

Δημόσιο χρήμα στην εταιρεία, παράνομα γραφεία στο κόμμα. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης το παραδέχτηκε. Το 80% των γραφείων έχει παραχωρηθεί στο κόμμα του, και είπε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας τα ήξερε όλα, και την παρανομία.

Κύριε Τσίπρα, αυτό είναι το παράδειγμα ήθους στη δημόσια ζωή; Έτσι διαχειρίζεστε εσείς και η παρέα σας το δημόσιο χρήμα;»

{https://www.facebook.com/reel/4444793759165720}