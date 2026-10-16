Μέσω του καταστήματος στην Ομόνοια διακινούνταν και τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα.

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, οι οποίοι διακινούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα σε κατάστημα-«βιτρίνα» κινητών τηλεφώνων στην περιοχή της Ομόνοιας προχώρησε η αστυνομία το πρωί της Πέμπτης, 15/10.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, απείθια και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών πραγματοποίησαν έλεγχο στο κατάστημα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών πως λειτουργεί ως επιχειρηματικό κέντρο διευκόλυνσης παράνομης εισόδου, εξόδου και διαμονής αλλοδαπών στη χώρα μέσω της διακίνησης ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κατόπιν έρευνας εντός του καταστήματος, αλλά και στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος ταξιδιωτικών εγγράφων (7 διαβατήρια, 3 δελτία ταυτότητας και άδεια διαμονής),

το χρηματικό ποσό των 34.370 ευρώ,

2 πλαστές άδειες οδήγησης,

πλήθος φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου και φωτοαντίγραφων ταξιδιωτικών εγγράφων,

πλήθος καρτών SIM και τηλεφωνικών συνδέσεων,

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων και

5 κάμερες με καταγραφικό.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω του καταστήματος διακινούνταν και πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων που είχαν καταχωρηθεί σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Σημειώνεται ότι ο 38χρονος κατηγορούμενος επιχείρησε να αποτρέψει τον έλεγχο, εμποδίζοντας τους αστυνομικούς ενώ διαπιστώθηκε ότι δε κατείχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη διαμονή στη χώρα.

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