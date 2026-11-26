Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία, ενώ έγινε μια ακόμη σύλληψη για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης»

Το γαϊτανάκι του σκανδάλου με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» ξετυλίγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις συλλήψεις να έχουν φτάσει τις τέσσερις. Το απόγευμα της Πέμπτης συνελήφθη και ο πρόεδρος - διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» Παύλος Ραβάνης, ενώ νωρίτερα σήμερα συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος, και ο εκδότης των Παραπολιτικών, Γιάννης Κουρτάκης.

Παράλληλα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το οποίο είναι ιδιαίτερα βαρύ, οι κατηγορίες είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος.

Έφοδος και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής – ΕΔΣΝΑ.

Η έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες επεκτάθηκε με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο γραφείο ενός εκ των διευθυντικών στελεχών που φέρεται να είχε ενεργό ρόλο κατά την υπογραφή των συμβάσεων. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία όπως επίσης και κρίσιμα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση. Θυμίζουμε ότι σε βάρος του ΕΔΣΝΑ το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε επιβάλλει την ανάκτηση 18,136 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς οι δαπάνες αυτές κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες.

Οι βασικοί πρωταγωνιστές

Η εταιρεία ΤΕΧΑΝ είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης, καθώς, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είχε αναλάβει την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» σε μια σειρά από περιφέρειες ανά την Ελλάδα με τιμές πολλαπλάσιες από το πραγματικό τους κόστος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σκάνδαλο φέρονται να εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες και επιχειρηματίες που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από σχετικές καταγγελίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι σημερινές εξελίξεις στην υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» έρχονται μετά από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες έτρεχαν από το 2025, έπειτα από καταγγελίες για τον διαγωνισμό για την προμήθεια των εν λόγω οικίσκων, καθώς και για υπερτιμολογήσεις.

Τότε, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είχαν πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της εταιρείας TEXAN, η οποία πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Αντικείμενο των ελέγχων ήταν, μεταξύ άλλων, και ζητήματα αθέμιτης επιρροής ώστε το έργο να καταλήξει στην TEXAN.

Το κατασχεθέν υλικό από τις έρευνες –ειδικότερα από την εγκατάσταση του Ασπροπύργου– είχε διαβιβαστεί στις Ευρωπαίες εισαγγελείς.

Οι διαδικασίες είχαν κινηθεί βάσει πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που έδειχνε φωτογραφικό διαγωνισμό, το 2020, για την προμήθεια άνω των 200 «Σπιτιών Ανακύκλωσης» έναντι 83 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης.

Ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος ήταν ότι για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί των 66.000 ευρώ που κοστολογείται στην ελεύθερη αγορά.

Την 1η Ιουλίου, δηλαδή μία εβδομάδα μετά την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία ΤΕΧΑΝ απέστειλε στον ΕΔΣΝΑ –στους δήμους της Αττικής– επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου παύει να υποστηρίζει τη λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλλει το ανταποδοτικό αντίτιμο.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκίνησε πέρυσι με αντικείμενο τη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για την αγορά και την εγκατάσταση των «Οικίσκων Ανακύκλωσης» στην Ελλάδα από την εταιρεία ΤΕΧΑΝ. Το κόστος για καθένα από τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» ανερχόταν μάλιστα στα 300.000 ευρώ, όσο δηλαδή στοιχίζει η ανέγερση μιας κατοικίας.

Αφορμή ήταν, μεταξύ άλλων, το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του 2023, το οποίο έκανε ευθέως λόγο για υπερκοστολόγηση. Σύμφωνα με το πόρισμα, υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός το 2020 για την προμήθεια άνω των 200 «Σπιτιών Ανακύκλωσης» έναντι 83 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ΕΔΕΛ, «το κόστος προμήθειας των εν λόγω εγκαταστάσεων κυμάνθηκε έως και πέντε φορές υψηλότερα από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς», ενώ την ίδια ώρα «υπήρχαν προσφορές από άλλες εταιρείες για παρόμοιο εξοπλισμό που δεν ξεπερνούσαν τις 60.000 ευρώ ανά μονάδα».

Οι έλεγχοι της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) κατέληξαν, μάλιστα, σε βαρύ πρόστιμο συνολικού ύψους 39,66 εκατ. ευρώ, με «επιβολή ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών» σε τρεις φορείς:

18,1 εκατ. ευρώ στην ΕΔΣΝΑ (Αττική)

10,9 εκατ. ευρώ στον ΕΣΔΑΚ (Κρήτη)

10,6 εκατ. ευρώ στη ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πραγματοποιήθηκε μάλιστα έφοδος και αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ, σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο. Σκοπός της έρευνας ήταν η κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας και κυρίως των συμβάσεων που αφορούσαν τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο μετείχαν, μάλιστα, και πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μάνδρου: Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα και απιστία

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn579gmzxlr5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι δήμοι που ελέγχονται

Σημειώνεται τέλος, ότι το πλαίσιο της έρευνας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στράφηκε σε δέκα συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 66 εκατ. ευρώ, τις οποίες υπέγραψαν οκτώ δήμοι για την προμήθεια πολυκέντρων από την TEXAN.

Πρόκειται για τους Δήμους:

Αθηναίων

Θεσσαλονίκης

Πειραιά

Αχαρνών

Χαλκίδας

Παλαιού Φαλήρου

Αιγάλεω

Χολαργού

Συνολικά, οι συγκεκριμένοι δήμοι προμηθεύτηκαν 181 μηχανήματα. Ο Δήμος Αθηναίων απέκτησε 50, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 48, ο Δήμος Πειραιά 32, ο Δήμος Αχαρνών 16, ο Δήμος Χαλκίδας 13, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου 10, ενώ οι Δήμοι Αιγάλεω και Χολαργού από έξι ο καθένας.

Οι καταγγελίες του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn561uqoiba9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καταγγελίες από εργαζόμενη στα Σπιτάκια Ανακύκλωσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn55b2gwdkk1?integrationId=40599y14juihe6ly}