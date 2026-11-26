Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Το νέο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» που οδήγησε ήδη σε συλλήψεις μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι η τελευταία υπόθεση που κλονίζει μία σαθρή πολιτική πραγματικότητα.

Αρχικά συνελήφθησαν ο εκδότης των Παραπολιτικών Γιάννης Κουρτάκης και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος. Αργά το απόγευμα έγινε γνωστή και μία τέταρτη σύλληψη, αυτή του Πρόεδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» Παύλου Ραβάνη.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, ηθικής αυτουργίας σε απιστία και ξέπλυμα χρήματος ενώ όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σε εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζοντάς τον ως «αρχιερέα της διαφθοράς» και εν μέσω μιας έντονης προεκλογικής περιόδου, δεν αφήνουν ασχολίαστο το γεγονός ότι η χώρα διαβάλλεται στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της ΕΛΑΣ: «Η χώρα έχει υποστεί ζημιά και ο αρχιερέας της διαφθοράς πρέπει να φύγει».

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

ΠΑΣΟΚ: Τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» κόστισαν σαν… βίλες

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«Πρωταθλητές στη διαφθορά. Πρωταθλητές και στη συγκάλυψη» είναι το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για το νέο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Η Χαριλάου Τρικούπη στην ανακοίνωσή της κατηγορεί την κυβέρνηση ως υπόλογη και εκτεθειμένη για το νέο αυτό σκάνδαλο ενώ στο στόχαστρό της μπαίνει και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, το καλοκαίρι προπαγάνδισε ότι σκάνδαλο δεν υπάρχει και έφτασε στο σημείο να ζητά μάλιστα από τον Πρόεδρο του κόμματος να κατεβάσει σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τώρα μάλλον έχει πιει το αμίλητο νερό ο κ. Γεωργιάδης» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Σήμερα το θέμα με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτή τη δυσώδη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνει ακόμα πως «ήταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ που είχε αναδείξει το σκάνδαλο με Ερώτηση ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 και ήταν ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης που αλλεπάλληλες φορές ρώτησε απευθείας τον Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια».

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει λέγοντας πως τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» κόστισαν σαν… βίλες. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες. Σύμφωνα με το πόρισμα της, αγοράστηκαν έναντι περίπου 300.000 ευρώ το ένα, ενώ αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά κόστιζαν περίπου 66.000 ευρώ».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «σε συνέχεια του πορίσματος της ΕΔΕΛ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ».

Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει την κυβέρνηση λέγοντας πως «εφάρμοζε τον «κανόνα της σιωπής» και σε αυτή την υπόθεση όπου είναι υπόλογη και εκτεθειμένη. Έκανε επί μήνες ότι δεν είδε και δεν άκουσε. Μάλιστα το καλοκαίρι έβγαλε το ακροδεξιό της εξαπτέρυγο, Άδωνι Γεωργιάδη να προπαγανδίζει ότι σκάνδαλο δεν υπάρχει και να φτάνει στο σημείο να ζητεί μάλιστα από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατεβάσει σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα μάλλον έχει πιει το αμίλητο νερό ο κ. Γεωργιάδης».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ καταλήγει λέγοντας «Πρωταθλητές στη διαφθορά. Πρωταθλητές και στη συγκάλυψη. Η χώρα θα γυρίσει σελίδα με το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».

ΚΚΕ: Το είχαμε καταγγείλει από το 2023

Το νέο σκάνδαλο με τα υπερκοστολογημένα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» έχει καταγγελθεί από τους εκλεγμένους του ΚΚΕ ήδη από το 2023, σχολιάζει το κόμμα του Περισσού.

Στην ανακοίνωσή του πρόσθεσε πως τότε είχε καταγγελθεί «μαζί με την πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που το εξέθρεψε, δηλαδή την παράδοση της ανακύκλωσης, όπως και άλλων έργων και υποδομών, στους μεγαλοεπιχειρηματίες».

Το ΚΚΕ καταλήγει πως «οι εργαζόμενοι που δίκαια εξοργίζονται με το πινγκ πονγκ των σκανδάλων των εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με τον προεκλογικό ψευτοκαυγά κυβέρνησης, κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ για το “ποιος είναι περισσότερο διεφθαρμένος”, έχουν επιλογή: να παλέψουν για να απαλλαγούν μια και καλή από το σάπιο σύστημα της σήψης και της διαφθοράς».

ΕΛΑΣ: Η χώρα έχει υποστεί ζημιά και ο αρχιερέας της διαφθοράς πρέπει να φύγει»

Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο στην «αυλή» του κυρίου Μητσοτάκη, που σφυρίζει αδιάφορα, σχολιάζει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της μετά το μπαράζ συλλήψεων για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Συμπληρώνει πως «κάθε σκάνδαλο και ένα χτύπημα στη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας και πλήγμα στην πίστη των πολιτών ότι η ζωή τους μπορεί να γίνει καλύτερη. Αυτή τη φορά τη σκυτάλη πήραν τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Όπως σημειώνει η ΕΛΑΣ «εκατοντάδες πολυκέντρα που, όπως καταγγέλλεται, κατέληξαν σε Περιφέρειες και Δήμους μέσα από φωτογραφικούς διαγωνισμούς, με υπερκοστολόγηση που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, για κάθε «σπιτάκι» πληρώθηκαν 300.000 ευρώ, ενώ στην ελεύθερη αγορά κόστιζε 66.000. Δηλαδή σχεδόν πενταπλάσια τιμή, με δημόσιο χρήμα».

Η ΕΛΑΣ καταγγέλλει ότι «σήμερα η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία. Ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του είναι οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εκτίθεται και να στοχοποιείται εξαιτίας τους. Η χώρα έχει υποστεί ζημιά και ο αρχιερέας της διαφθοράς πρέπει να φύγει».

ΣΥΡΙΖΑ: 1.039.462 ευρώ από το ΚΕΕΛΠΝΟ στα sites του Κουρτάκη

Μετά την είδηση της σύλληψης του εκδότη των Παραπολιτικών Γιάννη Κουρτάκη, ο Παύλος Πολάκης, παράθεσε στοιχεία που χρονολογούνται από το 2020.

Αναφερόμενος σε ομιλία του του τον Δεκέμβριο του 2020 στη Βουλή, κατά τη δεύτερη άρση ασυλίας του μετά από μήνυση του Γιάννη Κουρτάκη (η πρώτη προσπάθεια στις 10-9-2020 είχε καταψηφιστεί), αναφέρει χαρακτηριστικά πως: «Στις 17 Σεπτεμβρίου 2012, ένας δημοσιογράφος που μέχρι τότε δεν τον ήξερε ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς του και ο οποίος είχε "διακριθεί" μόνο για την αρθρογραφία του στην Espresso, αγοράζει μια εταιρεία διαχείρισης ιστοσελίδων, την ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΕΠΕ, έναντι τιμήματος 20.000 ευρώ. Αμέσως, η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στον Πειραιά επί της οδού Ιάσωνος 2, ακριβώς απέναντι από την έδρα της ναυτιλιακής εταιρεία CAPITAL SHIP MANAGEMENT του Β. Μαρινάκη. Το 2012 η εταιρεία του I. Κουρτάκη είχε ζημίες 869.146 ευρώ, ενώ το 2013 οι ζημίες εκτοξεύτηκαν σε 1.132.301 ευρώ. Αναρωτιέμαι, πώς γίνεται μία εταιρία με τεράστιες ζημίες να αγοράζει στις 31-12-2013 από την κυπριακή εταιρεία τον ραδιοφωνικό σταθμό που σήμερα ονομάζεται «Παραπολιτικά FM 90,1» έναντι τιμήματος 900.000 ευρώ; Η εξήγηση μπορεί να είναι το γεγονός ότι στις 4 Φεβρουαρίου 2014 - σε μια εποχή που οι συστημικές Τράπεζες είχαν κλείσει εντελώς την κάνουλα των δανειοδοτήσεων ακόμα και σε κερδοφόρες επιχειρήσεις - η Εθνική Τράπεζα χορηγεί δάνειο στην εταιρεία του Κουρτάκη ύψους 800.000 € με εγγύηση και ενέχυρο το ποσό της κατάθεσης που διατηρεί στην Τράπεζα μία offhsore, η C Treasute Ltd, την οποία φέρεται να εκπροσωπεί ο Ν. Συντυχάκης, ο οποίος είναι εξ απορρήτων του Β. Μαρινάκη και έχει εμπλακεί (ο Ν. Συντυχάκης) σε διάφορες ποινικές υποθέσεις».

Παράλληλα, ο βουλευτής Χανίων παρέθεσε και τα ποσά που έλαβαν τα Μέσα του Γιάννη Κουρτάκη από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, τα sites του Κουρτάκη εισέπραξαν το 2014 το αστρονομικό ποσό των 1.039.462 ευρώ από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Συγκεκριμένα, μόνο το 2014 εισέπραξε:

- 190.947 € για την εταιρεία ΠΑΡΑ ΕΝΑ,

- 178.083 € για το ΚΑΡΦΙ,

- 177.252 € για το Ηealth Pro,

- 177.238 € για το ΑΛΑΤΙ & ΠΙΠΕΡΙ,

- 137.878 € για το Moneypro,

- 118.183 € για το APOSPASMA IKE,

- 59.881 € για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ.

- 48.000 € για το σαιτ velona kai klosti (του Κουρτάκη ήταν και αυτό το site-ξέπλυμα)

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας πως «Ο Παύλος Πολάκης επισήμανε δε το «γελοίον» του πράγματος που όπως είπε είναι ότι κοστολογούσαν την καταχώριση στο site «Αλάτι & Πιπέρι» 15.000 ευρώ τον μήνα, ενώ στα «Παραπολιτικά» μόνο 5.000 ευρώ «για να μην εκτίθενται. Βέβαια, το άρθρο των Παραπολιτικών για την πολιομυελίτιδα στη Συρία, το οποίο τιμολογήθηκε 20.000 ευρώ, θα μείνει στην ιστορία της ερευνητικής δημοσιογραφίας και μου κάνει εντύπωση που δεν προτάθηκε για το βραβείο Πούλιτζερ» σχολίασε δηκτικά και πρόσθεσε πως «το περιβόητο site, velona & klosti, πρόλαβε στους τρεις μήνες της λειτουργίας του να εισπράξει 48.000 ευρώ από το ΚΕΕΛΠΝΟ». «Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι πίσω από το velona&klosti, κρυβόταν ο Γιάννης Κουρτάκης…» τόνισε.

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ακόμα πως «για την ιστορία αυτή η μήνυση αρχειοθετήθηκε από την εισαγγελία και δεν οδηγήθηκε σε δικαστήριο γιατί «υπερασπίστηκα το δημόσιο συμφέρον» ενώ κλείνει με το υστερόγραφο: «Το πρόβλημα είναι και παραμένει γιατί αυτοί οι άνθρωποι (ΚΕΕΛΠΝΟ - NOVARTIS) δεν τιμωρήθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν είχαμε βγάλει στη φόρα όλα τα στοιχεία… Επίσης, γιατί δεν αξιοποίησε η τότε ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2019-2023 όλες τις αποκαλύψεις του Τομέα Διαφάνειας τότε και να τα κάνει κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του κόμματος…Αν το είχε κάνει, το 2019 δεν θα χάναμε και το 2023 θα κερδίζαμε!»