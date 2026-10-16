Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στη Λάρισα κατασχέθηκαν 800.000 ευρώ, προερχόμενα από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών.

Στον εντοπισμό μεγάλης φυτείας κάνναβης προχώρησε το «ελληνικό FBI», σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Λάρισας, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ένα άτομο.

Συγκεκριμένα, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, πέρασαν την Πέμπτη (15/10) χειροπέδες σε έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι ο φερόμενος υπεύθυνος για την προμήθεια της φυτείας με τα απαραίτητα είδη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και κατηγορείται ότι είχε αναλάβει την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και τη φύλαξη της φυτείας.

{https://www.youtube.com/shorts/p081dTAXqp8}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες του 34χρονου, καθώς και στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

812 δενδρύλλια κάνναβης,

36 κιλά και 690 γραμμάρια κάνναβης,

εξοπλισμός καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβής,

αντικείμενα διαβίωσης και διαμονής των ατόμων που διαβιούσαν εντός της φυτείας,

ζευγάρι κιάλια,

συσκευή ενδοεπικοινωνίας και

40.950 ευρώ.

Όπως υπολογίζεται, το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκαν, των δενδρυλλίων κάνναβης που εκριζώθηκαν, καθώς και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.