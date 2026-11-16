Και οι δύο επιλογές έχουν την έγκριση των διατροφολόγων, αλλά προσφέρουν διαφορετικά οφέλη στον οργανισμό.

Το πρωινό θεωρείται εδώ και χρόνια το «σημαντικότερο γεύμα της ημέρας». Αν ρωτήσετε ειδικούς στη διατροφή τι προτείνουν για το ξεκίνημα της ημέρας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναφέρουν τα αυγά και τη βρώμη. Ποιο από τα δύο, όμως, είναι τελικά πιο ωφέλιμο για την υγεία;

Και τα δύο παρασκευάζονται εύκολα και γρήγορα, αλλά έχουν διαφορετικό διατροφικό προφίλ. Τα αυγά αποτελούν συνήθως μια αλμυρή επιλογή, ενώ η βρώμη συνδυάζεται συχνότερα με γλυκά υλικά. Το ένα είναι ζωικής προέλευσης, ενώ το άλλο αποτελεί δημητριακό ολικής άλεσης. Ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού και τους διατροφικούς στόχους σας, το καθένα μπορεί να υπερέχει σε διαφορετικούς τομείς. Σημαντικό ρόλο παίζει, φυσικά, και ο τρόπος παρασκευής τους.

Η πραγματικότητα είναι ότι κανένα από τα δύο τρόφιμα δεν αποτελεί την ιδανική επιλογή για όλους και σε κάθε περίσταση. Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, αλλά δεν περιέχουν φυτικές ίνες. Αντίθετα, η βρώμη προσφέρει άφθονες φυτικές ίνες, αλλά λιγότερη πρωτεΐνη, εξηγεί η Ελίζαμπεθ Κλίνγκμπαϊλ, διατροφολόγος και επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

Και τα δύο τρόφιμα αξίζουν μια θέση στη διατροφή σας, εφόσον σας αρέσουν. Μάλιστα, μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, καλύπτοντας τις διατροφικές ελλείψεις το ένα του άλλου.

Πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα

Δύο μεγάλα αυγά περιέχουν περίπου 12 γραμμάρια πρωτεΐνης, έναντι περίπου 5 γραμμαρίων που προσφέρει μισό φλιτζάνι ξηρής βρώμης. Η πρωτεΐνη και τα λιπαρά των αυγών συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού. Αντίστοιχα, οι φυτικές ίνες της βρώμης βοηθούν να διατηρείται το αίσθημα πληρότητας, ενώ η προσθήκη μιας πηγής πρωτεΐνης μπορεί να κάνει το πρωινό ακόμη πιο χορταστικό.

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Τα αυγά περιέχουν επίσης και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός και δεν μπορεί να παράγει μόνος του. Για τον λόγο αυτό θεωρούνται πηγή πλήρους πρωτεΐνης. Η βρώμη περιέχει μικρότερες ποσότητες ορισμένων από αυτά τα αμινοξέα, μπορεί όμως να συμβάλει στην κάλυψη των ημερήσιων αναγκών σε πρωτεΐνη.

Και τα δύο τρόφιμα προσφέρουν φυλλικό οξύ και σίδηρο. Τα αυγά υπερτερούν σε φυλλικό οξύ, ενώ η βρώμη περιέχει περισσότερο σίδηρο.

Επιπλέον, τα αυγά παρέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά που δεν βρίσκονται στη βρώμη. Αποτελούν μία από τις λίγες φυσικές πηγές βιταμίνης D, η οποία βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου και στη διατήρηση της υγείας των οστών. Περιέχουν επίσης βιταμίνη Α, που συμβάλλει στην υγεία του δέρματος, καθώς και λουτεΐνη, ένα καροτενοειδές που υποστηρίζει την υγεία των ματιών.

Από την άλλη, η βρώμη υπερτερεί σημαντικά στην περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες.

Αν θέλετε περισσότερες φυτικές ίνες

Η βρώμη έχει σαφές πλεονέκτημα έναντι των αυγών όσον αφορά την υγεία του εντέρου. Οι δύο τύποι φυτικών ινών που περιέχει επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες: οι διαλυτές τροφοδοτούν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, ενώ οι αδιάλυτες αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων και διευκολύνουν την τακτική λειτουργία του εντέρου.

Μισό φλιτζάνι ξηρής βρώμης σε νιφάδες περιέχει περίπου 4 γραμμάρια φυτικών ινών, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα έβδομο της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης των 28 γραμμαρίων, σύμφωνα με τον FDA. Η προσθήκη φρούτων του δάσους, ξηρών καρπών ή σπόρων μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο την περιεκτικότητα του πρωινού σε φυτικές ίνες.

Αν προσέχετε το σάκχαρο στο αίμα

Ένα μπολ βρώμης και ένα πιάτο με αυγά μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Σημασία έχει, ωστόσο, και τι συνοδεύει το καθένα.

Τα αυγά από μόνα τους έχουν ελάχιστη άμεση επίδραση στο σάκχαρο, καθώς περιέχουν πολύ λίγους υδατάνθρακες. Αντίθετα, η βρώμη προκαλεί συνήθως μεγαλύτερη αύξηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα με προσθήκη ζάχαρης.

Οι φυτικές ίνες της βρώμης μπορούν, ωστόσο, να μετριάσουν αυτή την αύξηση, επιβραδύνοντας την είσοδο της γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος. Όσοι προτιμούν τη βρώμη καλό είναι να επιλέγουν την απλή, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, και να τη συνδυάζουν με μια πηγή πρωτεΐνης.

Πώς επηρεάζουν τη χοληστερόλη

Η βρώμη μπορεί να συμβάλει στη μείωση της LDL χοληστερόλης, γνωστής και ως «κακή» χοληστερίνη, σύμφωνα με τη διατροφολόγο και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Case Western Reserve, Λίντσεϊ Μαλόουν.

Το όφελος αυτό οφείλεται κυρίως στη β-γλυκάνη, έναν τύπο διαλυτών φυτικών ινών που περιέχεται και σε τρόφιμα όπως τα μανιτάρια και το κριθάρι. Η συγκεκριμένη ίνα δεσμεύει τα χολικά οξέα στο πεπτικό σύστημα. Για να αναπληρώσει τα χολικά οξέα, το ήπαρ χρησιμοποιεί χοληστερόλη από το αίμα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της LDL. Σε σχετική μελέτη, άτομα που έλαβαν συμπλήρωμα β-γλυκάνης από βρώμη παρουσίασαν μείωση της LDL μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.

Τα αυγά, από την άλλη πλευρά, προσφέρουν έναν συνδυασμό πρωτεΐνης και λιπαρών, κυρίως ακόρεστων. Η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με ακόρεστα στη διατροφή μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της LDL χοληστερόλης.

Τα αυγά περιέχουν, ωστόσο, και κορεσμένα λιπαρά, τα οποία μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της LDL. Επειδή αυτά βρίσκονται στον κρόκο, όσοι έχουν αυξημένη χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιοπαθειών ή θέλουν να προστατεύσουν την καρδιά τους μπορούν να επιλέγουν περισσότερα ασπράδια και λιγότερους κρόκους. Μια ακόμη λύση είναι να μαγειρεύουν τα αυγά με ελαιόλαδο αντί για βούτυρο.

Όσον αφορά τη χοληστερόλη που περιέχουν τα αυγά, η επίδρασή της στη χοληστερόλη του αίματος είναι πιο σύνθετη απ' όσο πιστεύεται. Η διατροφική χοληστερόλη δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους, καθώς η αντίδραση του οργανισμού διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η μέτρια κατανάλωση αυγών μπορεί να ενταχθεί σε μια διατροφή φιλική προς την καρδιά. Συνιστά, ωστόσο, προσοχή σε όσους έχουν διαταραχές στα επίπεδα χοληστερόλης, ιδιαίτερα εάν πάσχουν από διαβήτη ή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Με πληροφορίες από Washington Post