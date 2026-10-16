Την έπεισαν ότι υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω εργασιών της ΔΕΗ και θα έπρεπε να μεταφέρει πολύτιμα αντικείμενα εκτός σπιτιού.

Μια από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος ηλικιωμένου ανθρώπου, με λεία που αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Θύμα μια 88χρονη γυναίκα, την οποία επιτήδειοι εξαπάτησαν προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του δήμου και επικαλούμενοι υποτιθέμενο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας εξαιτίας εργασιών της ΔΕΗ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 χρυσές λίρες, συνολικού βάρους άνω των 38 κιλών, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Το τηλεφώνημα που κράτησε τέσσερις ώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, οι δράστες κράτησαν την 88χρονη στο τηλέφωνο για περίπου τέσσερις ώρες, βομβαρδίζοντάς την με πληροφορίες και καλλιεργώντας κλίμα φόβου. Την έπεισαν ότι υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω εργασιών της ΔΕΗ και ότι έπρεπε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στο σπίτι της, προκειμένου να τα προστατεύσει.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτήδειοι κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει τις χρυσές λίρες και να τις τοποθετήσει σε μια σακούλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που της έδιναν τηλεφωνικά. Παράλληλα, την καθοδήγησαν να αφήσει ανοιχτή την πόρτα του διαμερίσματός της, προκειμένου οι υποτιθέμενοι υπάλληλοι να μπορέσουν να εισέλθουν.

Πώς άρπαξαν τις λίρες και τα κοσμήματα

Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η ηλικιωμένη βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρά της, με την πόρτα κλειστή, οι δράστες μπήκαν ανενόχλητοι στο διαμέρισμα και πήραν τη σακούλα με τις λίρες, μαζί με τα πολύτιμα αντικείμενα που είχαν βάλει στο στόχαστρο.

Το βάρος των χρυσών λιρών ξεπερνούσε τα 38 κιλά, ενώ η συνολική αξία της λείας, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, υπολογίζεται σε περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στη σοβαρότητα της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σε αξία ποσότητες που έχουν αφαιρεθεί με τη μέθοδο της απάτης στην Ελλάδα.

Η καθυστέρηση στην καταγγελία και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Η 88χρονη αντιλήφθηκε την έκταση της απάτης και προχώρησε σε καταγγελία την επόμενη ημέρα. Η καθυστέρηση αυτή έδωσε στους δράστες πολύτιμο χρόνο για να απομακρυνθούν και να εξαφανιστούν.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την κλοπή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε βιντεοληπτικό υλικό φέρονται να καταγράφονται άτομα να περπατούν για λίγα μέτρα έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης και στη συνέχεια να χάνονται από το οπτικό πεδίο.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο αν χρησιμοποίησαν όχημα για τη διαφυγή τους. Οι αρχές εκτιμούν, παράλληλα, ότι το τηλεφωνικό κέντρο από το οποίο οργανώθηκε η απάτη ενδεχομένως βρισκόταν σε απόσταση από την κατοικία του θύματος, γεγονός που εξηγεί γιατί οι δράστες διατήρησαν την τηλεφωνική επικοινωνία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

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