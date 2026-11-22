Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας στη Ζάκυνθο για την εξεύρεση στοιχείων σχετικά με το ποιος προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη.

Με μία εικόνα φρίκης ήρθε αντιμέτωπος περαστικός στη Ζάκυνθο το πρωί της Κυριακής (22/11) όταν είδε έναν σκύλο κρεμασμένο σε δέντρο.

Ένα κάτοικος στον Άγιο Λέοντα βρέθηκε μπροστά στο φρικιαστικό θέαμα και κάλεσε αμέσως τις Αρχές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το άτυχο ζώο φαίνεται να ήταν κρεμασμένο μέρες.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για το περιστατικό για να βρεθεί σε ποιον ανήκει το σκυλί ή αν είναι αδέσποτο και ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από τη φρικιαστική πράξη. Η συγκεκριμένη περιοχή στη Ζάκυνθο φιλοξενεί αρκετά αδέσποτα, ενώ τον περασμένο χρόνο, πάλι στον Άγιο Λέοντα, οικόσιτο πίτμπουλ είχε κατασπαράξει ένα μικρό παιδί.