Μία συγκινητική διάσωση σκύλου σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ.Δευτέρας στο Ρουκάνι Ηρακλείου.

Το ένστικτο επιβίωσης ενός σκύλου έδρασε καταλυτικά στο να διασωθεί το κουτάβι της από πνιγμό στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το cretalive, ένας οδηγός στο Ρουκάνι Ηρακλείου οδηγούσε αμέριμνος σε αγροτικό δρόμο της περιοχής, όταν ξαφνικά στον δρόμο του βρέθηκε ένα σκυλί. Όταν είδε το αυτοκίνητο, το σκυλί ξεκίνησε να ανεβαίνει στο καπό του αυτοκινήτου, σαν να «ζητούσε» από τον οδηγό να το ακολουθήσει.

Πράγματι, το σκυλί άρχισε να πρωπορεύεται, με τον οδηγό να το ακολουθεί. Το συγκλονιστικό στο βίντεο είναι ότι ανά διαστήματα το σκυλί σταματούσε για να δει αν ο οδηγός το ακολουθεί όντως. Μετά από ένα χιλιόμετρο, ο οδηγός με το σκυλί φτάσανε σε μία λιμνοδεξαμενή, στην οποία μέσα υπήρχε ένα κουτάβι το οποίο προσπαθούσε να μην πνιγεί.

Αμέσως ο οδηγός κατέβηκε από το αμάξι και με τη βοήθεια μίας κατσούνας (κρητικό μπαστούνι που χρησιμοποιούν κυρίως οι βοσκοί), το διέσωσε από πιθανό θάνατο.

