Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική αργά το μεσημέρι μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό στην Εθνική Οδό Αθηνών Τριπόλεως.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 135ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τρίπολη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση των οχημάτων στο συγκεκριμένο ρεύμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 15:30. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Άργους και Τρίπολης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Τρίπολη ,ενώ το ρεύμα δοθεί κυκλοφορίας προς Αθήνα διεξάγεται κανονικά πλέον.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.