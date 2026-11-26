Φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με καλάμια στην περιοχή του Καϊάφα Ζαχάρω κοντά σε δασική περιοχή.
Στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς τη δασική έκταση.
Σύμφωνα με το ilialive.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιώνες στην περιοχή της λίμνης Καϊάφα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εεπιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.
Πηγή Φωτογραφίας: Άρης Σπυρόπουλος