Αναλυτικά οι διακρίσεις του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στα Healthcare Awards 2026.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ απέσπασε το βραβείο «Κορυφαίο Διαγνωστικό Κέντρο» στα Healthcare Awards 2026, καθώς και 12 επιπλέον βραβεία GOLD, SILVER και BRONZE για πρωτοβουλίες και δράσεις του.

Η διάκριση «Κορυφαίο Διαγνωστικό Κέντρο» αποκτά ιδιαίτερη σημασία φέτος, καθώς έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για τη Βιοιατρική, με την παρουσίαση της νέας εταιρικής της ταυτότητας, που σηματοδοτεί την εξέλιξη και τη νέα κατεύθυνση του Ομίλου στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην ουσία, πρόκειται για την αναγνώριση της διαδρομής 45 ετών της Βιοιατρικής και της διαρκούς προσπάθειάς της να εξελίσσει τις υπηρεσίες της, με σταθερό προσανατολισμό στην πρόληψη και την αξιόπιστη διάγνωση.

Παράλληλα, οι 12 επιπλέον βραβεύσεις αναδεικνύουν το έργο της Βιοιατρικής σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών και την καινοτομία, έως τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη.

Αναλυτικά οι διακρίσεις του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στα Healthcare Awards 2026:

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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

«Κορυφαίο Διαγνωστικό Κέντρο»

GOLD: 4 βραβεία

Ασφάλεια & Ποιοτική Φροντίδα Ασθενών: «QUALITY AT EVERY STEP. Ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας, ασφαλείς υπηρεσίες υγείας σε κάθε σημείο του δικτύου»

Βιωσιμότητα / Πράσινη Οικονομία: «ESG in Action: Ο Βιώσιμος Μετασχηματισμός του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ»

Καινοτόμο Διαγνωστικό Μοντέλο: «Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: Καινοτομία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Έγκαιρη Διάγνωση της Καρδιακής Αμυλοείδωσης από Τρανσθυρετίνη (ATTR)»

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: «Πρόγραμμα “Excellent Customer Experience”: Η εξέλιξη της Εκπαίδευσης σε Ολιστική Εμπειρία Πελάτη στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ»

SILVER: 3 βραβεία

Τμήμα Εξειδικευμένης Φροντίδας: «Ολοκληρωμένη Διαγνωστική Προσέγγιση στα Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα»

Καινοτομία στον Εξοπλισμό: «Νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο Πρότυπο Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης: Νέα εποχή διαγνωστικής ακρίβειας»

Καμπάνια Branded Entertainment / Content: «Από το lifespan στο healthspan με τη Βιοιατρική»

BRONZE: 5 βραβεία

Ανάπτυξη & Καινοτομία: «Νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο Πρότυπο Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης: Νέα εποχή διαγνωστικής ακρίβειας»

Ερευνητικό Έργο: «Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την εμφάνιση νέων μυκητιάσεων. Πρώτη διεθνής αναφορά λοίμωξης από περιβαλλοντικό μύκητα»

Ψηφιακή Λύση για την Υγεία: «Ιπποκράτης: AI Ψηφιακός Βοηθός για τη Βελτίωση της Εμπειρίας των πελατών»

Καμπάνια Κοινωνικού Μηνύματος: «Η Βιοιατρική κάνει την πρόληψη καθημερινή πράξη φροντίδας»

Καμπάνια Video / Film / TV: «Στην πρόληψη είμαστε όλοι #PRO | Η video καμπάνια ευαισθητοποίησης της Βιοιατρικής»

Παράλληλα, η Βιοιατρική απέσπασε μία ακόμη διάκριση στα Patients Partnerships Awards 2026, η Τελετή Απονομής των οποίων πραγματοποιήθηκε μαζί με τα Healthcare Awards 2026, στην κατηγορία Health-tech Solution for Patients, για τον «Ιπποκράτη: AI Ψηφιακός Βοηθός για τη Βελτίωση της Εμπειρίας των Πελατών».

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση του έργου των ανθρώπων της Βιοιατρικής και ενισχύουν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες της υγείας.