Οι δύο σκύλοι που εντοπίστηκαν στην Πολωνία είχαν ρωσικά τσιπ.

Πολωνοί συνοριοφύλακες «επαναπροώθησαν» στη Ρωσία δύο σκύλους που πέρασαν τα σύνορα με τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Τα δύο ζώα, μεσαίου μεγέθους, παραδόθηκαν επίσημα σε Ρώσους συνοριοφύλακες, στο σημείο διέλευσης Γκρετσότκι κοντά στο Μπράνιεβο. Πριν από δύο εβδομάδες οι σκύλοι εντοπίστηκαν να περιπλανώνται κοντά στο συνοριακό φυλάκιο και τους έπιασαν αξιωματούχοι των αρμόδιων υπηρεσιών, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PAP o δήμαρχος του Μπράνιεβο, Γιάκουμπ Μπόρνους.

Κτηνίατρος που εξέτασε τα ζώα διαπίστωσε ότι τα παιχνιδιάρικα σκυλιά έφεραν ρωσικά τσιπ. Η επιστροφή τους στον ρωσικό θύλακα κανονίστηκε μεταξύ των αρμοδίων αρχών, παρότι κάποιοι ντόπιοι ήθελαν να μείνουν στην Πολωνία.

Αντίστοιχες διαδικασίες έχουν γίνει στο παρελθόν, όταν για παράδειγμα Πολωνοί συνοριοφύλακες συνόδευσαν άλογο στην άλλη πλευρά των συνόρων όπως και- πριν από χρόνια- ένα κοπάδι αγελάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP