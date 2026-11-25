Εκρήξεις στο Κίεβο μετά από επίθεση της Ρωσίας.

Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στο Κίεβο, με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο να αναφέρει ότι η ουκρανική πρωτεύουσα βρισκόταν στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας στο Telegram, έχουν αναφερθεί πλήγματα σε ένα εμπορικό κέντρο και σε μια βιομηχανική ζώνη στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Τους τελευταϊους μήνες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τα πλήγματά τους στο Κίεβο και αρκετοί φοβούνται πως αυτός ο χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.