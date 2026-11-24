Η διαμάχη για την επιστροφή των Ρώσων αθλητών είναι ήδη εμφανής στα χειμερινά σπορ.

Επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις να σταματήσουν να χορηγούν βίζα σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές, καθώς οι διεθνείς ομοσπονδίες χαλαρώνουν τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Με επιστολή τους τη Δευτέρα οι ηγέτες της Δανίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας προειδοποίησαν ότι η επιστροφή της Ρωσίας στον αθλητισμό θα σημαίνει μια νίκη για το Κρεμλίνο.

Στο νέο πακέτο κυρώσεων, που παρουσίασε τη Δευτέρα, η Κομισιόν προτείνει την απαγόρευση της συμμετοχής αθλητών υπό τη ρωσική σημαία και συστήνει στις κυβερνήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην τους χορηγούν βίζα, μόλις εγκριθεί αυτό το μέτρο. Κάτι που χρειάζεται τη στήριξη και των 27 μελών της ΕΕ.

Οι επτά ηγέτες ζητούν από τις κυβερνήσεις να σταματήσουν τώρα να χορηγούν βίζα σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές, κάτι που θα αποκλείσει ακόμα και αυτούς που θα αγωνίζονταν ως «ανεξάρτητοι». Επίσης, ζητούν αυστηρότερους κανόνες για βίζα στην ΕΕ, προκειμένου να περιοριστούν γενικότερα τα μη απαραίτητα ταξίδια από τη Ρωσία. Ωστόσο, με την πρόταση για τους νέους κανονισμούς για τη βίζα να μην αναμένεται πριν από τις αρχές του 2027, λένε ότι το ζήτημα είναι «πολύ επείγον» για να περιμένει κανείς.

«Το να επιτραπεί στο ρωσικό κράτος να συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες ενέχει τον κίνδυνο να στείλει μήνυμα αργής αλλά σταθερής αποδοχής του πολέμου επιθετικότητας της Ρωσίας», υπογραμμίζουν στην επιστολή τους (αναλυτικά ΕΔΩ) προς τους επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. «Είναι απλά αδύνατο να διαχωριστεί ο αθλητισμός από τη γεωπολιτική», υπογραμμίζουν και σχεδιάζουν να πιέσουν για το ζήτημα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης (26/11).

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Διαμάχη για τους Ρώσους στα χειμερινά σπορ

Η διαμάχη είναι ήδη εμφανής στα χειμερινά σπορ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκι έδωσε «πράσινο φως» προκειμένου περισσότεροι από 400 αθλητές και υποστηρικτικό προσωπικό από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να συμμετέχουν ως «ανεξάρτητοι» αυτή τη σεζόν.

Ωστόσο, η Πολωνία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χορηγήσει βίζα σε Ρώσους σκιέρ, για τις δύο διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα φιλοξενήσει. Η Σουηδία προχώρησε σε αποκλεισμό των Ρώσων σκιέρ από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα φιλοξενήσει τον Φεβρουάριο. Και οι περιορισμοί της Φινλανδίας κράτησαν εκτός αγώνα στο Ελσίνκι τους πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ Αναστασία Μίσινα και Αλεξάντρ Γκαλίαμοφ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Οι ρωσικές ομάδες χόκεϊ επί πάγου επίσης πήραν «πράσινο φως» για να επιστρέψουν στις διεθνείς διοργανώσεις με απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου στις 30 Οκτωβρίου. Όμως, ο Καναδάς που διοργανώνει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 τον Δεκέμβριο απαγόρευσε στη ρωσική ομάδα την είσοδο στη χώρα. Επίσης, η Τσεχία δεν θα επιτρέψει την είσοδο στη χώρα σε Ρωσίδες αθλήτριες, για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα χόκεϊ Κ18 που θα διοργανώσει τον Ιανουάριο.

Πηγή: Politico