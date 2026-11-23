Όσα δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το πέρας της Συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών της «Ομάδας Φίλων Δυτικών Βαλκανίων και Εταίρων Δυτικών Βαλκανίων»

Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση της υπουργικής συνάντησης της «Ομάδας Φίλων Δυτικών Βαλκανίων και Εταίρων Δυτικών Βαλκανίων», που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. «Το κεντρικό μήνυμα της σημερινής συνάντησης είναι σαφές, η θέση των Δυτικών Βαλκανίων είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η διεύρυνση πρέπει να διατηρήσει τη δυναμική της, χωρίς να υπονομεύεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Όπως επισήμανε, η ευρωπαϊκή πορεία των χωρών της περιοχής πρέπει να βασίζεται στην εκπλήρωση των ενταξιακών κριτηρίων, στην αρχή των ιδίων επιδόσεων και στον πλήρη σεβασμό των διεθνών συμφωνιών και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου, Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ομάδας Φίλων και των έξι εταίρων μας από τα Δυτικά Βαλκάνια, την Επίτροπο Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Marta Kos, καθώς και τη Διευθύντρια του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, κυρία Μαρία Τελαλιάν, για τη συμμετοχή και την ουσιαστική συμβολή τους στις σημερινές συζητήσεις.

Η ευρεία συμμετοχή στη σημερινή Υπουργική Συνάντηση επιβεβαιώνει την κοινή μας βούληση να διατηρήσουμε τη δυναμική της διεύρυνσης και να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κεντρικό μήνυμα της σημερινής συνάντησης είναι σαφές: η θέση των Δυτικών Βαλκανίων είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προοπτική αυτή πρέπει να υλοποιηθεί με βάση την εκπλήρωση των ενταξιακών κριτηρίων, την τήρηση της αρχής των ιδίων επιδόσεων και τον πλήρη σεβασμό των διεθνών συμφωνιών και των σχέσεων καλής γειτονίας.

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Για την Ελλάδα, η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί διαχρονικά στρατηγική επιλογή. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι η γειτονιά μας, μια περιοχή με την οποία μας συνδέουν ισχυροί ιστορικοί δεσμοί, κοινές προκλήσεις και κοινό μέλλον. Σε μια περιοχή που έχει γνωρίσει στο παρελθόν αιματηρές συγκρούσεις και βαθιές διαιρέσεις, η ένταξη στην Ένωση αποτελεί επένδυση στην ειρήνη, στη σταθερότητα, στην ασφάλεια και στην ευημερία ολόκληρης της περιοχής.

Η Ελλάδα διαδραμάτισε εξαρχής πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Ήδη από το 2003, με την ιστορική Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, θέσαμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας, επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον των χωρών της περιοχής βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από δύο και πλέον δεκαετίες, η δέσμευση αυτή παραμένει ακλόνητη. Αποκτά μάλιστα ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε ένα σύνθετο και αβέβαιο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τη διαδικασία της διεύρυνσης. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προετοιμάζοντας μια Ευρύτερη Ένωση», καθώς και τη δημοσίευση του Πακέτου Διεύρυνσης 2026, που αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αναδεικνύουν τις προκλήσεις και θέτουν τις βάσεις για την προετοιμασία υποδοχής νέων κρατών-μελών. Εν όψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, που θα λάβει χώρα μεθαύριο, στις 25 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, η σημερινή συνάντηση προσέφερε μια σημαντική ευκαιρία για ουσιαστική και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, αλλά και για ανανέωση της πολιτικής μας δέσμευσης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην περιοχή μας.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε για την πρόοδο των εταίρων μας, τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υφίστανται και τα επόμενα βήματα στην ευρωπαϊκή τους διαδρομή. Συγκεκριμένα, αναγνωρίσαμε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αρκετές χώρες της περιοχής ως αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης και της υλοποίησης ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογραμμίσαμε την ανάγκη επιτάχυνσης των προσπαθειών, ώστε να αξιοποιηθεί η σημερινή συγκυρία.

Η θέση της Ελλάδας είναι σαφής: η Διεύρυνση πρέπει να διατηρήσει τη δυναμική της, χωρίς να επηρεαστεί η αξιοπιστία της. Η διαδικασία πρέπει να παραμείνει αξιοκρατική, με πλήρη σεβασμό στις προβλεπόμενες από τις συνθήκες διαδικασίες και χωρίς θεσμικές παρεκκλίσεις. Επιδίωξή μας είναι να βοηθήσουμε τους εταίρους μας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ένταξης.

Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στις θεμελιώδεις προϋποθέσεις της ενταξιακής διαδικασίας: το Κράτος Δικαίου, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η δημοκρατική διακυβέρνηση, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται για τυπικές υποχρεώσεις. Αποτελούν τον πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών και τις βασικές εγγυήσεις για τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, την προστασία των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Στην ίδια κατεύθυνση, η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, η τήρηση των διεθνών συμφωνιών και η ειρηνική επίλυση των διαφορών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας.

Στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησης, εξετάσαμε επίσης πώς η τεχνογνωσία και η τεχνική συνδρομή του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ - το γραφείο ODIHR - μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των εταίρων μας.

Στο περιθώριο των σημερινών εργασιών, είχα επίσης την ευκαιρία να πραγματοποιήσω διμερείς συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αλβανίας, της Αυστρίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Ουγγαρίας, ενώ συναντήθηκα επίσης και με τον Κοσοβάρο συνάδελφό μου.

Τον περασμένο Απρίλιο, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, υιοθετήσαμε τη Διακήρυξη των Δελφών για την Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων, επιβεβαιώνοντας την κοινή μας προσήλωση στον στόχο της πλήρους ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, στην Αθήνα, δίνουμε συνέχεια σε αυτήν την πρωτοβουλία, επιδιώκοντας να μετατρέψουμε τις κοινές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες δράσεις. Η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν όψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ένταξης, ώστε η ευρωπαϊκή τους προοπτική να μετατραπεί σε απτή πραγματικότητα.